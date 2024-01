Remaniement ministériel : agacements, ténors frustrés... Ça déménage

09:14 - Gabriel Attal vu par la presse étrangère

Bon nombre de médias s'attardent sur la vie privée du nouveau Premier ministre français, et plus particulièrement son orientation sexuelle. "Le premier homme ouvertement gay à occuper ce poste, ce qui en fera l'un des hommes politiques LGBTQ les plus éminents et les plus puissants au monde", note la chaîne d'information en continu américaine CNN, tandis que le quotidien italien La Repubblica titre "34 ans, gay et anti-Salvini", évoquant également plus loin un "bébé-Macron". Tout comme La Reppublica, Al Jazeera, chaîne la plus regardée dans le monde arabe, met en avant la position du nouveau Premier ministre français sur le port de l'abaya, cette longue robe traditionnelle couvrant tout le corps et venue des pays du Golfe, rappelant ainsi qu'il est à l'origine de son interdiction dans les écoles.