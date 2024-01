Remaniement : quand le gouvernement sera-t-il au complet ?

Composé de 14 ministres, le gouvernement de Gabriel Attal est incomplet. Une semaine après le début du remaniement, les noms des ministres délégués et secrétaires d'Etats se font encore attendre.

Nommé Premier ministre, Gabriel Attal a mis deux jours et multiplié les entretiens avec Emmanuel Macron pour mettre son gouvernement sur pied. Beaucoup de tractations ont été nécessaires pour le peu de changements annoncé le 11 janvier, tous les poids lourds de l'exécutif ayant été maintenus dans leurs ministères respectifs. Mais force est de constater que les rares changements ont fait couler beaucoup d'encre : la nomination de Rachida Dati à la Culture, celle de Catherine Vautrin, autre sarkozyste, dans un super ministère regroupant le Travail, la Santé et les Solidarités et enfin l'attribution du ministère de l'Education nationale à la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera.

Seulement une poignée de changements donc et un gouvernement incomplet plus d'une semaine après le début du remaniement et la nomination de Gabriel Attal à Matignon. L'annonce de la première moitié du gouvernement s'était pourtant déjà faite attendre et elle ne concernait que 11 ministres et 3 ministres délégués indispensables (porte-parolat, relations avec le Parement et égalité homme-femme). Si le Premier ministre a affirmé vouloir un gouvernement resserré, il reste tout de même une petite quinzaine de secrétaires d'Etat à nommer.

Suite et fin du remaniement...

La nomination des secrétaires d'Etat était annoncée dans la semaine de 15 janvier, celle suivant l'annonce des 14 premiers membres du gouvernement. Mais alors que le discours de politique générale de Gabriel Attal semble repoussé à la semaine de 22 janvier, la fin du remaniement pourrait également être reportée de quelques jours. Aucun délai, ni aucune échéance n'oblige le Premier ministre à se presser, pas même le Conseil des ministres auquel les secrétaires d'Etat ne sont conviés que sur invitation. Qu'est-ce qui justifie le report de la nomination des secrétaires d'Etat ? Des désaccords persistants ? Un jeu de chaises musicales avec des ministres non reconduits, mais devant rester au gouvernement ? Nul ne sait, mais une semaine après le remaniement, l'équipe ministérielle n'est toujours pas complète.

Des noms déjà connus en lice

La date de la suite, et fin, du remaniement est donc encore floue, comme sa composition. Toutefois, quelques rumeurs persistent sur ce point et selon certaines des ministres d'Elisabeth Borne pourrait rester au gouvernement, mais à d'autres postes. Exemple avec Agnès Pannier-Runacher : la ministre de la Transition énergétique pourrait être secrétaire d'Etat en charge de la Santé pour épauler Catherine Vautrin. Roland Lescure, ancien ministre de l'Industrie, pourrait être en charge de l'Energie dans le Bercy élargi de Bruno Le Maire. Le ministre de l'Economie souhaiterait d'ailleurs conserver plusieurs ministres comme Jean-Noël Barrot au Numérique, Olivia Grégoire qui était en charge des petites et moyennes entreprises ou encore Thomas Cazenave aux Comptes publics.