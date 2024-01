Ces Insoumis qui veulent mettre Mélenchon sur la touche

Quelques députés semblent vouloir se détacher d'une famille politique dans laquelle ils ne se reconnaissent plus et commencent à envisager une gauche sans Jean-Luc Mélanchon.

Le refus de Jean-Luc Mélanchon de qualifier le Hamas comme un mouvement terroriste semble avoir fracturé la Nupes. Après l'attaque du groupe armé en Israël, le 7 octobre, la France Insoumise (LFI) avait désigné le Hamas comme un "mouvement de résistance", confortant les frondeurs du parti dans leur volonté de s'éloigner de la figure de Jean-Luc Mélanchon. Parmi eux, les députés François Ruffin et Clémentine Autin cherchent une alternative pour la gauche, et peut-être pour 2027. Depuis près d'un an, la Nupes bat de l'aile et le parti qui promettait d'être un grand outil d'éducation populaire a fini par se transformer en une enclave où le débat interne n'existe plus. Les piliers historiques de LFI se détachent progressivement du parti et de son leader et se retrouvent lors de diners privés pour parler stratégie politique.

"Politiquement et intellectuellement dominés" par Mélenchon

François Ruffin, Clémentine Autain, le couple Raquel Garrido-Alexis Corbière, le socialiste Jérôme Guedj, les communistes Sébastien Jumel et Elsa Faucillon… tous semblent vouloir réinventer la gauche mais peinent encore à s'écarter de la figure de leader de Jean-Luc Mélanchon. "Il faut qu'ils se séparent de Jean-Luc Mélenchon mais ils sont politiquement et intellectuellement dominés par lui", assure François Hollande. Les frondeurs semblent désormais être plus en accord avec des personnalités comme celle de Ruffin ou d'Autin, auxquelles on prête des ambitions présidentielles. S'ils rêvent sûrement d'une grande primaire ouverte pour 2027, les députés restent discrets pour le moment.