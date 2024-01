Anne Hidalgo promet de plonger dans la Seine d'ici quelques mois

À l'occasion de ses vœux à l'Hôtel de Ville ce mercredi 10 janvier, la maire de Paris l'a assuré : "plus de trente années après la promesse de Jacques Chirac", elle "se baignera dans la Seine" en juillet prochain !

C'est ce qui s'appelle ne pas avoir froid aux yeux ! Alors qu'une vague de froid inédite secoue la France, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a pris un grand engagement ce mercredi 10 janvier, à l'occasion de ses traditionnels vœux à l'Hôtel de Ville : en juillet prochain, peu avant le début des Jeux olympiques 2024, "nous nous baignerons dans la Seine", a-t-elle promis, invitant au passage le préfet de Paris et de la région Île-de-France, Marc Guillaume, à se joindre à elle pour ce qui sera, ni plus ni moins, "un plongeon historique", relaie notamment L'Équipe.

Un plongeon "historique" qui surviendra "plus de trente années après la promesse de Jacques Chirac", a par ailleurs tenu à souligner Anne Hidalgo. En 1990, l'ex-président de la République, qui n'était alors encore que maire de la capitale, avait promis de se "baigner dans la Seine devant témoins" en 1993, soit à l'époque 70 ans après le début de l'interdiction de la baignade dans la Seine actée en 1923 par arrêté préfectoral. Un engagement que Jacques Chirac n'aura finalement pas tenu. Et Anne Hidalgo de se féliciter ce mercredi : "Tout le monde affirmait que c'était impossible, nous l'avons fait."

En juillet 2023, l'édile avait par ailleurs annoncé l'ouverture de trois sites de baignade au grand public à partir de l'été 2025 à Paris : à Bercy, Grenelle et entre l'île Saint-Louis et le Marais. À l'occasion de ses vœux, Anne Hidalgo a maintenu ce cap : "Après les Jeux, les Parisiennes et les Parisiens se baigneront dans la Seine en 2025", a-t-elle assuré. Paris Plage devrait donc prochainement prendre une tout autre allure !