Conférence de presse de Macron mardi : un show pour rappeler qui est le chef ?

Il reprend la main. Une semaine après la nomination de Gabriel Attal comme Premier ministre en remplacement d'Élisabeth Borne, Emmanuel Macron tiendra une conférence de presse, mardi 16 janvier à 20h15 qui s'inscrit dans le cadre du "rendez-vous avec la nation avec les voeux du 31 décembre et qui s'est poursuivi avec la nomination du Premier ministre et de son gouvernement" précise l'Élysée. Cette intervention pourrait durer au moins une heure et demie et sera retransmise sur TF1, France 2 et les chaînes d'information.

Une conférence de presse pour se "représidentialiser"

Cette conférence de presse est l'occasion rêvée pour Emmanuel Macron de reprendre les commandes et de revenir aux classiques de la communication présidentielle. Alors que le nouveau Premier ministre Gabriel Attal enchaîne les déplacements, le chef de l'État doit réaffirmer son autorité. À l'inverse d'Élisabeth Borne, le président se retrouve désormais avec un chef du gouvernement ultra médiatique. Sans lui faire de l'ombre, ce dernier arrive tout de même à capter la lumière. Avec cinq déplacements en cinq jours, ce dernier est hyperactif et entend bien aller à la rencontre des Français sans retenue. Cette conférence de presse devrait donc être le moyen pour Emmanuel Macron de se "représidentialiser" et d'affirmer sa stature dans un second quinquennat pour le moins mouvementé.

Fixer le nouveau cap après la nomination de Gabriel Attal

Par cette prise de parole, le président de la République souhaite également donner un nouveau souffle à son second quinquennat, après l'adoption, non sans mal, du projet de loi immigration en décembre 2023. Il devrait notamment aborder le nouveau cap qu'il entend donner à sa politique et répondre à des questions larges sur la place de la France à l'International. Emmanuel Macron a d'ores et déjà promis "réarmement" et "régénération" lors de ses voeux de la Saint-Sylvestre. L'annonce d'un calendrier pourrait aussi être faite sur les grands textes à venir comme l'IVG ou la fin de vie. Il échangera ensuite avec ses invités.

Avec un tel rendez-vous à heure de grande écoute, Emmanuel Macron souhaite touche le plus grand nombre. Sa dernière conférence presse comparable remonte au 25 avril 2019 après la crise des Gilets jaunes. Dès le lendemain, mercredi 17 janvier, les nouveaux ministres seront réunis par Gabriel Attal à 17 heures à Matignon pour un séminaire de travail. Une entrevue censée permettre de préparer la déclaration de politique générale (DPG) du chef du gouvernernement qu'il prononcera devant le Parlement. Pour l'heure, aucune date n'a été officialisée pour cette DPG.