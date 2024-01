Macron en conférence de presse : des annonces pour rasseoir son autorité ?

Emmanuel Macron donne "rendez-vous à la nation" et aux Français ce mardi 16 janvier, à 20h15, pour préciser son cap et rasseoir son autorité après un remaniement très politique et avant les élections européennes.

Il a nommé un Premier ministre et a pesé lourd sur la composition du remaniement, il veut maintenant s'adresser aux Français. Emmanuel Macron avait promis un "rendez-vous avec la nation" et ce moment est venu. Le chef de l'Etat va donc tenter de reprendre la main, à mi-chemin de son second quinquennat, et poser les jalons des politiques et mesures à venir en 2024, année charnière entre les élections européennes et l'organisation des Jeux olympiques en France, avec une longue prise de parole, ce mardi 16 janvier, à 20h15.

Pendant une conférence de presse qui doit durer au moins une heure et demie, si ce n'est plus, et être retransmise sur TF1, France 2 et les chaînes d'information en continu, le président de la République va s'arrêter sur de nombreux sujets et faire des annonces, selon une promesse de l'Elysée. Le palais présidentiel garde toutefois le secret sur le fond du discours du chef de l'Etat.

Une conférence de presse pour se "représidentialiser"

Cette conférence de presse est l'occasion rêvée pour Emmanuel Macron de reprendre les commandes et de revenir aux classiques de la communication présidentielle. Alors que le nouveau Premier ministre Gabriel Attal enchaîne les déplacements, le chef de l'État doit réaffirmer son autorité. À l'inverse d'Élisabeth Borne, le président se retrouve désormais avec un chef du gouvernement ultra médiatique. Sans lui faire de l'ombre, ce dernier arrive tout de même à capter la lumière. Avec cinq déplacements en cinq jours, ce dernier est hyperactif et entend bien aller à la rencontre des Français sans retenue. Cette conférence de presse devrait donc être le moyen pour Emmanuel Macron de se "représidentialiser", d'asseoir son autorité sur le nouveau gouvernement et d'affirmer sa stature dans un second quinquennat pour le moins mouvementé.

Fixer le nouveau cap après la nomination de Gabriel Attal

Par cette prise de parole, le président de la République souhaite également donner un nouveau souffle à son second quinquennat, après l'adoption, non sans mal, du projet de loi immigration en décembre 2023. Il devrait notamment aborder le nouveau cap qu'il entend donner à sa politique après avoir promis "réarmement" et "régénération" lors de ses voeux de la Saint-Sylvestre. Des annonces concernant les réformes ne sont pas à exclure et un calendrier des grands textes à venir comme l'IVG ou la fin de vie pourrait être précisé. Le chef de l'Etat n'échappera pas aux questions sur son nouveau gouvernement après un remaniement très commenté avec des changements peu nombreux mais très remarqués. Sa réaction à la polémique sur la ministre de l'Education nationale et des Sports, Amélie Oudéa-Castera est très attendue. Il devrait également répondre à des questions larges sur l'actualité et la place de la France à l'international. Il échangera ensuite avec ses invités.

Relancer la majorité avant les européennes

A court terme, le cap du gouvernement rejoint l'objectif de remporter les élections européennes. Cette conférence de presse pourrait donc marquer un peu plus l'entrée en campagne de la majorité présidentielle qui accuse un retard conséquent sur le Rassemblement national, en tête des sondages avec plus de 10 points d'avance selon les dernières études. Mais le match s'annonce serré pour le camp présidentiel qui n'a pas encore de tête de liste et qui pourrait perdre une partie de ses électeurs déçus par le virage à droite pris par le gouvernement lors du remaniement.

Avec un tel rendez-vous à heure de grande écoute, Emmanuel Macron souhaite touche le plus grand nombre. Sa dernière conférence presse comparable remonte au 25 avril 2019 après la crise des Gilets jaunes. Dès le lendemain, mercredi 17 janvier, les nouveaux ministres seront réunis par Gabriel Attal à 17 heures à Matignon pour un séminaire de travail. Une entrevue censée permettre de préparer la déclaration de politique générale (DPG) du chef du gouvernerment qu'il prononcera devant le Parlement. Pour l'heure, aucune date n'a été officialisée pour cette DPG.