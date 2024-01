Amélie Oudéa-Castéra : un "mensonge" sur la scolarisation de ses enfants ?

Amélie Oudéa-Castéra a affirmé que le choix de scolariser ses enfants dans le privé était lié aux absences des enseignants dans le public. Une version catégoriquement réfutée par l'ancienne institutrice du fils de la ministre de l'Éducation nationale, à l'école élémentaire Littré à Paris.

Fraîchement nommée ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse, des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, voilà qu'Amélie Oudéa-Castéra se retrouve déjà dans la tourmente. Pour rappel, elle a créé la première polémique du nouveau gouvernement de Gabriel Attal. Au cours de son premier déplacement, vendredi 12 janvier, dans un collège des Yvelines, la ministre a expliqué placer ses enfants dans un établissement privé, le collège parisien Stanislas, réputé pour son grand conservatisme.

Elle a justifié son choix par la "frustration" qu'elle et son mari ont eu face aux "paquets d'heures pas sérieusement remplacées" dans l'école publique que ses enfants fréquentaient auparavant. Au lendemain de sa prise de parole qui a suscité de vives critiques, Amélie Oudéa-Castéra a dit "regretter" ses propos qui "ont pu blesser certains enseignants de l'enseignement public". Depuis, la polémique ne s'est pas essoufflée, bien au contraire. De nouveaux éléments ont été révélés par nos confrères de Libération.

L'enseignante du fils d'Amélie Oudéa-Castéra affirme ne pas avoir été absente

La nouvelle ministre de l'Éducation aurait-elle menti ? Une chose est sûre, l'ancienne institutrice du fils de la ministre a assuré dans Libération n'avoir jamais été absente durant les six mois de scolarisation de l'enfant dans le public. "Je me sens personnellement attaquée. Je n'ai pas été absente et quand bien même cela aurait été le cas, on était toujours remplacé. Il n'y a jamais eu de problème de remplacement à Littré qui est une petite école très cotée ", explique Florence, enseignante à la retraite. Toujours d'après nos confrères de Libération, seul le fils aîné de la ministre a été scolarisé dans le public, durant seulement 6 mois en petite section de maternelle.

Amélie Oudéa-Castera maintient sa version de son côté. Mais la préférence du privé de la ministre et de son mari pourrait être liée à une autre raison selon le témoignage de l'enseignante : le passage du petit garçon en classe supérieure. La professeure s'y était opposée en raison de l'âge de l'enfant qui n'avait pas encore quatre ans et selon elle c'est parce que l'établissement Stanislas a accepté d'inscrire l'enfant au niveau supérieur qu'Amélie Oudéa-Castera a privilégié l'établissement privé.

"Je ne sais pas si elle a menti" concède Prisca Thévenot, porte-parole du gouvernement

Ce lundi 15 janvier, la porte-parole du gouvernement Prisca Thévenot était interrogée sur cette affaire qui secoue la Macronie depuis le 12 janvier dernier. "Je ne sais pas si elle a menti" concédait-elle. "Je vous le dis en tant que porte-parole du gouvernement aujourd'hui mais je pourrais vous le dire en tant qu'ancienne députée ou en tant que militante engagée du quotidien : je veux bien qu'on réponde à la question de comment on travaille sur les heures non remplacées. Je suis moi-même mère de famille de deux enfants, sept et neuf ans et oui, nous sommes confrontés à ces heures non remplacées" a-t-elle ajouté.

Pour Manuel Bompard, député et coordinateur de la France insoumise, la légitimité de la nouvelle ministre de l'éducation nationale est en suspens : "c'était un mensonge qui la disqualifie pour continuer à occuper cette fonction" a insisté l'insoumis sur franceinfo ce lundi. Jean-Philippe Tanguy (député RN de la Somme) parle lui d'un "flagrant délit de mensonge" au micro de RMC.

D'après un rapport de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (Depp) menée sur l'année 2020-2021, environ 8,8 % des heures de cours n'auraient pas été assurées, en moyenne, dans le second degré. La Cour des comptes, elle, alerte dans un rapport publié en 2021 sur les "difficultés tenant aux absences de courte durée" qui représentent près de 2,5 millions d'heures lors de l'année scolaire 2018-2019 dans le secondaire, "dont seules un peu plus de 500 000 sont remplacées".