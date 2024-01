Paris bloquée par les agriculteurs ? Le scénario sérieusement envisagé

Alors que les manifestations se multiplient dans le pays, le scénario d'un blocage de Paris prend de l'épaisseur. Certains agriculteurs menacent d'investir la capitale, quand la FNSEA n'exclut pas un éventuel blocage.

"La prochaine étape, ça sera Paris". Le message a le mérite d'être clair. Ce mercredi 24 janvier, la colère ne retombe pas chez les agriculteurs, bien au contraire. Le monde agricole est bien décidé à se faire entendre aux quatre coins du pays. De nouveaux blocages sont recensés et les manifestations pourraient bien atteindre les portes de la capitale. Au micro de BFMTV, un agriculteur a interpellé le gouvernement depuis le blocage de l'A16 dans l'Oise. Régis Desrumaux, membre de la FDSEA de l'Oise explique que "si on n'a pas de réponse concrètes, on sera à Paris dans quelques jours. On arrivera aux portes du péage" a-t-il assuré.

La FNSEA n'exclut pas le blocage de Paris

Face aux normes qui leur sont imposées, aux charges qui explosent, mais aussi face aux problèmes de rémunération à cause des prix qui baissent et qui ne leur permettent plus de vivre décemment, les agriculteurs intensifient les blocages ce mercredi. "On ne garanti pas qu'on restera sagement sur l'A16" expliquait déjà la présidente des jeunes Agriculteurs de l'Oise, mardi sur Facebook. une façon élégante de mettre en garde le gouvernement face à une manifestation d'ampleur dans la capitale ?

Dans l'Oise, le blocage de l'autoroute A16 au sud de Beauvais illustre parfaitement les motivations des agriculteurs d'investir Paris prochainement. "C'est peut-être à Paris qu'il faut se faire entendre confie un autre agriculteur, toujours auprès de BFMTV. Chez eux, c'est facile, le métro n'est pas bloqué pour l'instant". Les menaces seront-elles mises à exécution ? Une option bien loin d'ère mise de côté par le président de la FNSEA Arnaud Rousseau. Il s'est également exprimé sur la possibilité de préparer un mouvement dans la capitale.

"L'objectif n'est pas d'emmerder les Français"

"Tout dépendra de la manière dont les réponses sont formulées. Nous n'excluons aucune option. On veut occuper le terrain mais Paris n'est pas le lieu de vie des agriculteurs. S'il y avait une forme de mépris, d'incapacité à répondre aux questions, les choses pourraient évoluer. À ce stade, ce qui compte, c'est d'occuper le terrain pour montrer que partout en France la colère est là, et d'obtenir rapidement des réponses" a-t-il indiqué dans l'émission les 4V sur France 2.

"L'objectif, ce n'est pas d'emmerder les Français, c'est d'obtenir des résultats rapides parce que les agriculteurs se sentent aujourd'hui atteints dans leur liberté d'entreprendre, dans la manière de faire leur métier au quotidien. Le cumul administratif, les contrôles, le normatif... tout ça, ce n'est plus tenable" concède Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA ce mercredi matin sur franceinfo. Ce dernier a également annoncé la publication, ce mercredi après-midi d'une liste précise de revendications. On parle de "plus d'une quarantaine de mesures qui nous embêtent depuis 20 ans" explique-t-il.

Le Salon de l'Agriculture menacé ?

La présidente de la Coordination rurale indique ce matin sur BFMTV que le salon "pourrait avoir chaud" cette année. Pour rappel, il se tiendra du 24 février au 3 mars à Paris. Véronique Le Floc'h n'a pas hésité à mettre en cause l'action des politiques : "il y a une échéance et je pense que tous nos politiques doivent en être conscients. Si aucune réponse n'est apportée rapidement, ils savent très bien que le Salon de l'Agriculture pourrait avoir chaud".

"Que nos politiques se réveillent !" a-t-elle également lancé. "On est prêts à monter à Paris, boycotter le Salon de l'Agriculture, paralyser la capitale avec nos tracteurs" lançait déjà Jérôme Bayle, éleveur bovin et devenu l'un des leaders du mouvement ce lundi. Actuellement, aucun syndicat agricole majoritaire n'a appelé au boycott de l'évènement.

La FDSEA 77 menace de bloquer "toute l'Île-de-France"

De son côté, la FDSEA de Seine-et-Marne a menacé de bloquer "toute l'Île-de-France" via un tweet publié ce mercredi. "Pour l'instant, la stratégie c'est d'alerter, de montrer que la colère est là, qu'il est temps que ça change. Que le mépris du gouvernement envers notre profession doit s'arrêter" indique Cyrille Milard, président de la FDSEA 77 sur France Bleu Paris. "On veut plutôt faire de la communication. Mais dans 10 jours, si le gouvernement ne nous a pas donné de réponses claires et précises (...) on bloquera toute toute l'Île-de-France" a-t-il affirmé.