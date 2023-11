Voici les premiers noms du festival Solidays 2024

Le festival Solidays dévoile les premiers noms des artistes qui se produiront à l'hippodrome de Paris Longchamp en juin 2024.

Act for love. Le festival Solidays dévoile, ce jeudi 30 novembre, les premiers noms des artistes qui se produiront sur les pelouses de l'hippodrome Paris-Longchamps, en juin prochain. L'événement, organisé par Solidarité Sida, annonce la venue de quelques têtes d'affiche internationales, notamment la star britannique Sam Smith - son unique date annoncée en France en 2024, deux des DJ les plus populaires au monde, Martin Garrix et Diplo, mais aussi quelques grands noms français : Louise Attaque, Pomme, Adèle Castillon (Vidéoclub) ou les rappeurs PLK, SDM et Zola. Pour l'occasion, deux autres rappeurs, Gazo et Tiakola, s'associent le temps d'un duo après être chacun venus en solo à Solidays.

Les billetteries pour le festival Solidays ouvriront le jeudi 7 décembre à midi, avec la mise en vente de 25 000 Pass trois jours à partir de 39 euros, annoncent les organisateurs dans un communiqué de presse. L'ensemble des autres Pass sera également disponible sur le site de l'événement.

L'été dernier, le festival Solidays 2023, qui célébrait ses 25 ans, avait battu son record absolu de fréquentation avec près de 260 000 festivaliers sur les trois jours de l'événement.