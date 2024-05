Nouvelle-Calédonie : l'état d'urgence déclenché pour limiter le nombre de morts ?

Les émeutes en Nouvelle-Calédonie ont déjà fait trois morts depuis lundi selon l'Elysée. Emmanuel Macron souhaite déclencher l'état d'urgence sur l'archipel pour tenter de mettre fin aux violences.

Les émeutes continuent et le bilan s'alourdit en Nouvelle-Calédonie. Trois personnes sont mortes depuis que les violences ont éclaté sur l'archipel a annoncé l'Elysée, ce mercredi 15 mai, à l'issue du conseil de défense et de sécurité convoqué par Emmanuel Macron. Le palais présidentiel a également évoqué le cas d'un policier "très grièvement blessé", dont le pronostic vital est engagé selon plusieurs médias.

Plus tôt ce mercredi, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie annonçait que deux personnes avaient été tuées. L'une d'elle est morte par balle à Nouméa, "pas d'un tir de la police ou de la gendarmerie, mais de quelqu'un qui a certainement voulu se défendre" a expliqué le représentant de l'Etat français à la presse, sans donner plus de détails. Aucun détail n'a été donné au sujet des autres victimes.

Les violences et les émeutes observées depuis le lundi 13 mai sur le territoire du Pacifique ont fait des centaines de blessés selon Gérald Darmanin, dont "une centaine de gendarmes qui ont été évacués alors que l'on attaquait à la hache leur gendarmerie et que l'on tirait sur eux à balles réelles" a ajouté le ministre de l'Intérieur.

Macron veut instaurer l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie

Emmanuel Macron s'est entretenu avec une poignée de ministres pendant plus de deux heures ce mercredi matin lors d'un conseil de défense et de sécurité convoqué en urgence. Durant la réunion, le chef de l'Etat a déclaré que "toutes les violences sont intolérables et feront l'objet d'une réponse implacable pour assurer le retour de l'ordre républicain" selon le présidence et le déclenchement de l'état d'urgence a vraisemblablement était au cœur des conversations : "Le président de la République a demandé que le décret visant à déclarer l'état d'urgence en Nouvelle Calédonie soit inscrit à l'ordre du jour du Conseil des ministres qui se réunira à 16h30" a annoncé l'Élysée dans un communiqué.

Le chef de l'Etat réitère son appel au calme à l'adresse des habitants de Nouvelle-Calédonie, mais aussi à celle des élus locaux. Ces derniers, qu'ils soient indépendantistes ou loyalistes, ont également appelé "au calme et à la raison" dans un déclaration commune. Le gouvernement comme les élus locaux encouragent à la reprise des discussions sur la réforme constitutionnelle dont l'adoption à mis le feu aux poudres. Le Premier ministre, Gabriel Attal, a ainsi annoncé face à l'Assemblée nationale qu'il proposera une date de rencontre des parties prenantes au conflit en Nouvelle-Calédonie "dans les prochaines heures. "Le président de la République a rappelé la nécessité d'une reprise du dialogue politique et a demandé au Premier ministre et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer d'inviter rapidement les délégations calédoniennes à Paris", a par ailleurs fait savoir le communiqué de l'Elysée.

Le haut-commissaire de la République évoque une situation "insurrectionnelle"

Les autorités craignent la poursuite et surtout un amplification des violences. "Je vous laisse imaginer ce qui va se passer si des milices se mettaient à tirer sur des gens armé", a déclaré Louis Le Franc, le haut-commissaire de la République, qui qualifie la situation d'"insurrectionnelle". Plusieurs "échanges de tirs de chevrotine entre les émeutiers et les groupes de défense civile à Nouméa et Paita" et une "tentative d'intrusion à la brigade de Saint Michel" ont été recensés.

Les tensions et violences qui touchent l'archipel ont été ravivées par le vote de l'Assemblée nationale ayant adopté la réforme constitutionnelle qui vise à élargir le corps électoral local. Un texte très contesté par les élus calédoniens indépendantistes. Certains d'entre eux appellent au retrait du texte, jugeant que le calme ne pourra pas revenir tant que la réforme dans sa version actuelle sera dans les tuyaux.

140 interpellations à Nouméa

Au moins 140 interpellations ont eu lieu à Nouméa et ailleurs en Nouvelle-Calédonie entre lundi et mercredi selon le haut-commissaire de la République. 1800 policiers et gendarmes sont sur place selon le ministère de l'Intérieur et 500 autres membres des forces de l'ordre vont être déployés dans les prochaines heures.

Les établissements scolaires "resteront fermés jusqu'à nouvel ordre" précise le vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie. L'aéroport de Tontoura, lui, reste pour l'heure fermé aux vols commerciaux. "L'heure n'est pas grave, elle est très grave. Si l'appel au calme n'est pas entendu, il va y avoir beaucoup de morts dans l'agglomération de Nouméa aujourd'hui. On est rentrés dans une spirale dangereuse, une spirale mortelle" regrettait Louis Le Franc lors d'une conférence de presse.