"On ne répond pas à la souffrance en envoyant des CRS" : Darmanin provoque un tollé

La complaisance affichée par le ministre de l'Intérieur pour les actions des agriculteurs fait vivement réagir à gauche, où l'on pointe un "deux poids, deux mesures" au regard des mouvements sociaux passés.

Invité au 20H de TF1 jeudi 25 janvier, Gérald Darmanin a confirmé par toute son attitude un changement de stratégie au sommet de l'Etat. Face à la colère des agriculteurs, plus question de répression policière. Les exploitants mobilisés "souffrent et ils ont le droit de revendiquer", a estimé le ministre de l'Intérieur. "Est-ce qu'on doit les laisser faire sans envoyer les CRS ? Oui, en tant que ministre de l'Intérieur, à la demande du président et du Premier ministre, je les laisse faire."

"Les agriculteurs travaillent et quand ils ont envie de démontrer qu'ils ont des revendications, le gouvernement est à l'écoute", a justifié Darmanin. "On ne répond pas à la souffrance des gens en envoyant des CRS", a-t-il conclu. Une petite phrase qui a fait bondir nombre de personnalités à gauche, qui ont eu tôt fait de rappeler toutes les fois où le gouvernement avait organisé une réponse policière à un mouvement social.

"J'ai failli m'étrangler"

"Après nous avoir applaudis à 20h, les soignants avons eu le droit quelques semaines plus tard en juin 2020 aux lacrymogènes, nasses, gardes à vue … Notre tort, réclamer des moyens pour nos établissements de santé … Sûrement que nous ne souffrions pas assez ?!?" S'est insurgée la vice-présidente insoumise de l'Assemblée, Caroline Fiat, aide-soignante de profession, sur X.

"J'ai failli m'étrangler", a à son tour réagi le patron des socialistes Olivier Faure. "Je me suis repris en me disant que c'était mieux que de le voir inventer des 'agri-terroristes'", a-t-il ironisé, en référence au terme "écoterroristes" inventé par Darmanin pour désigner les militants opposés aux mégabassines à Sainte-Soline.

"Du 'en même temps' au 'deux poids, deux mesures'"

La secrétaire nationale de la CGT Sophie Binet a appelé Gérard Darmanin à "être cohérent" en mettant "immédiatement fin aux poursuites qui visent mille militants" de son syndicat pour des actions "absolument pas violentes" menées contre la réforme des retraites. "La prochaine fois, on va faire nos manifestations avec des tracteurs, ça sera plus simple", a-t-elle raillé sur Telematin.

"Les gilets jaunes éborgnés, les syndicalistes criminalisés, les camps de migrants lacérés, les jeunes écolos accueillis avec des armes de guerre... apprécieront", a pour sa part commenté la députée LFI Clémentine Autain, qui voit dans ce revirement du gouvernement un passage "du 'en même temps' au 'deux poids, deux mesures' le plus grossier."