Sophie Binet : qui est la nouvelle patronne de la CGT ?

Sophie Binet succède à Philippe Martinez en devenant la nouvelle secrétaire générale de la CGT, ce vendredi 31 mars. Première femme à prendre la tête du syndicat, elle détonne aussi par son profil de cadre. Qui est-elle ?

[Mis à jour le 31 mars à 10h50] Déjouant les pronostics, Sophie Binet a été élue secrétaire générale de la CGT au congrès de l'organisation syndicale, vendredi 31 mars. Elle succède ainsi à Philippe Martinez, qui était à la tête du syndicat depuis 2015. Sophie Binet devient ainsi la première femme à diriger la CGT. Si les candidates Marie Buisson, adoubée par Philippe Martinez, et Céline Verzeletti semblaient jusque-là être en meilleure position pour être élues, Sophie Binet a donc créé la surprise en faisant consensus auprès des membres du Comité confédéral national (CCN), composé de leaders ou représentants des fédérations et unions locales de la CGT et chargé d'élire le nouveau secrétaire général de la CGT.

Âgée de 41 ans, Sophie Binet n'est pas une inconnue au sein de la CGT. Conseillère principale d'éducation de profession, elle avait auparavant été membre du syndicat étudiant UNEF, comme le rappelle Le Monde. Depuis 2018, elle dirigeait l'Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens de la CGT (Ugict). Sophie Binet était également membre de la commission exécutive confédérale, la direction élargie de la CGT, au sein de laquelle elle était chargée des questions d'égalité, comme le rappelle franceinfo. En effet, elle était référente du collectif Femmes mixité, et est engagée sur les sujets de la protection du climat et de l'égalité hommes-femmes. La nomination de Sophie Binet à la tête de la CGT va être annoncée aux quelque 950 délégués de la fédération d'ici ce vendredi à la mi-journée, le 53e congrès de la CGT, qui se tenait à Clermont-Ferrand depuis lundi, prenant fin ce midi.

Sophie Binet, première patronne de la CGT

En 128 ans d'existence, jamais la CGT n'a été menée par une voix féminine jusqu'à ce vendredi 31 mars et la nomination de Sophie Binet à la tête du syndicat. Le 53ème congrès de la CGT devait à coup sûr nommer une femme comme successeur de Philippe Martinez, mais ce sont deux autres noms qui faisaient la course en tête : Marie Buisson soutenue par l'ancien patron de la CGT, Philippe Martinez, et Céline Verzeletti issue d'une branche plus radicale du syndicat. Mais ni l'une, ni l'autre n'a eu grâce auprès de la majorité des membres du Comité confédéral national (CCN). La première est passée à côté du poste à deux voix près et la deuxième a souffert du rejet des soutiens de Marie Buisson et Philippe Martinez. C'est donc la troisième voie, celle représentée par la cadre Sophie Binet, qui l'a emporté.

Une cadre attendue au tournant par la CGT

Sophie Binet détonne un peu dans la liste des secrétaires généraux de la CGT. La quadragénaire issue d'une formation de cadre et à la tête de la branche Ugict-CGT est éloignée du profil ouvrier qui accompagne traditionnellement le patron du syndicat. Cette image de CSP+ pourrait insuffler un nouveau souffle à la CGT, et Sophie Binet est très attendue sur la ligne qu'elle va donner à la fédération.

La nouvelle secrétaire générale va devoir rassembler les différentes fédérations autour d'elle, mais la tâche ne sera pas aisée au regard des dissidences qui existent au sein de la CGT. Il va pourtant falloir agir vite, car la première décision de Sophie Binet est attendue en début de semaine : la secrétaire générale doit trancher sur l'invitation d'Elisabeth Borne, qui a proposé de recevoir l'intersyndicale, meneuse de la lutte contre la réforme des retraites, mercredi prochain. C'est d'ailleurs plus largement sur ce projet de loi que Sophie Binet va devoir définir sa position.