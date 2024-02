Présidentielle 2027 : Philippe se rapproche de Copé... pour absorber LR ?

Edouard Philippe et Jean-François Copé ont déjeuné ensemble ce mardi 6 février. De quoi ont-ils parlé ? "De l'avenir", révèle un proche.

"Ils s'apprécient et sont repartis de ce rendez-vous avec le sourire", rapporte un proche d'Edouard Philippe. L'ancien Premier ministre de Macron et le maire LR de Meaux (Seine-et-Marne) se sont retrouvés mardi 6 février le temps d'un déjeuner, a appris Le Figaro. Le patron du parti Horizons, allié de Renaissance, a discuté "de l'avenir" avec Jean-François Copé. Donné parmi les favoris pour la présidentielle 2027, Edouard Philippe est-il déjà en train de se chercher de nouveaux alliés à droite ?

Leur discussion visait à faire "un point général sur la situation", déclare leur entourage. "Tous deux gardent un œil sur ce que réserve la suite. Après les européennes et le Congrès d'Horizons, qui doit avoir lieu en décembre, les plaques pourraient bouger", déclare un ami d'Edouard Philippe. "Ce qui est certain, c'est que l'un comme l'autre ne veulent pas de Marine Le Pen à l'Élysée. Et pour s'en assurer, il faudra être rassemblés et forts au second tour", explique un autre.

"Une vraie coalition avec la droite"

"On se parle de temps en temps", confirme Jean-François Copé. Au cours du déjeuner, celui-ci a livré son opinion sur l'attitude du président : "Emmanuel Macron ne fait vraiment rien pour faciliter les conditions d'une vraie coalition avec la droite. Il prend une responsabilité historique en ouvrant un boulevard au Rassemblement national", résume-t-il.

Au printemps 2022, le maire LR de Meaux a fait partie des quelques voix qui se sont élevées au sein du parti de droite pour défendre une coalition avec les macronistes. Edouard Philippe a-t-il l'intention de s'appuyer sur lui pour définitivement saborder Les Républicains ? Son entourage refuse d'en dévoiler davantage, objectant que le maire du Havre "n'a pas pour habitude de faire état de ses conversations avec ses amis."