Rachida Dati reste membre de LR : imbroglio et gêne à droite

Malgré son entrée au gouvernement, Rachida Dati fait toujours partie des Républicains. Une situation cocasse avec laquelle la droite ne semble pas être à l'aise.

Alors que Rachida Dati créait hier, la polémique lors de son passage dans l'émission populaire le "DVM Show", diffusée en live sur Twitch, qui se consacre au rap et à la musique urbaine, un programme "qui fait la promotion permanente du deal" selon le président du Rassemblement national Jordan Bardella, la nouvelle ministre de la Culture fait toujours partie... du parti Les Républicains. En effet, malgré son entrée au gouvernement, elle est bien membre de LR.

Dati reste membre de LR malgré la réunion du bureau politique

Après la nomination de cette dernière au ministère de la Culture dans le gouvernement Attal le 11 janvier dernier, le patron des Républicains, Eric Ciotti annonçait pourtant son exclusion du parti : "Elle se place en dehors de notre famille politique. Elle ne fait désormais plus partie des Républicains. Nous sommes dans l'opposition, nous tirons donc les conséquences de son choix avec regret" avait-il indiqué dans un tweet.

Une décision qu'il ne restait plus qu'à valider par l'intermédiaire du bureau politique (BP) du parti. Etonnement et comme le rapporte Politico, l'éviction de Rachida Dati n'a même pas été évoquée lors de ce fameux bureau politique, mardi 13 février. "Pourtant, des suspensions et exclusions de militants bien moins connus qu'elle ont été décidées lors de cette réunion" confiaient deux membres du bureau auprès de Politico.

Ciotti muet, un imbroglio qui embarrasse la droite

Si l'exclusion de Rachida Dati n'a pas été entérinée, elle a toutefois mis en avant une certaine gêne à droite. "Elle ne fait plus partie de LR" glissait Annie Genevard, secrétaire générale du parti chez nos confrères de Politico. Pourtant, le patron, c'est bien Eric Ciotti, et ce dernier n'a pas donné de nouvelles concernant le cas de l'actuelle ministre de la Culture. En réalité, le président LR ne peut suspendre Rachida Dati qu'à titre provisoire. C'est au BP que revient le soin de l'exclure. "Au conseil de Paris, ça les arrange qu'elle ait un pied dehors et un pied dedans" détaille une source proche du dossier chez Politico.

Dans l'absolu, Rachida Dati souhaite-t-elle vraiment quitter le parti ? Rien n'est mois sur, d'autant plus que ses affinités politiques restent ancrées à droite. "Les mesures que je souhaite mettre en oeuvre, c'est le programme des Républicains" a-t-on pu entendre, hier, lors des questions au gouvernement (QAG). Preuve, s'il en fallait, de l'enracinement de Dati chez les Républicains.

Si elle marche sur un fil, cette stratégie pourrait tout de même servir un élément important qui ne semblait, jusque là, pas entrer dans la discussion : Emmanuel Macron. À l'approche des élections municipales de 2026, "l'intérêt de la Macronie c'est que Dati embarque LR" analyse un ancien ministre de droite auprès de Politico. À ce rythme, l'ex-garde des Sceaux sous Nicolas Sarkozy pourrait bien rester à la fois, ministre de la Culture dans le gouvernement Attal, et membre du parti Les Républicains, présidé par Eric Ciotti.