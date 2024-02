Quel accord Macron et Zelensky vont-ils signer à Paris ce vendredi ?

Le président de l'Ukraine Volodymyr Zelensky est en visite à Paris ce vendredi pour rencontrer Emmanuel Macron. Un accord important entre les deux chefs d'Etat est en jeu.

Ce vendredi, Emmanuel Macron reçoit à Paris le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il s'agit là de la troisième visite du chef d'Etat ukrainien dans la capitale française depuis celles de février et de mai 2023. Une visite qui devrait permettre aux deux hommes de signer à l'Elysée un accord bilatéral de sécurité entre les deux pays. Un "accord qui fait suite aux engagements qui avaient été pris en format G7 en marge du sommet de l'Otan à Vilnius en juillet 2023" rappelle la présidence française.

Un accord bilatéral signé et une production française directement en Ukraine ?

"Il s'agit de montrer que notre détermination à apporter un soutien à l'Ukraine est aussi forte qu'au premier jour" a affirmé l'Elysée. En effet, les discussions devraient s'articuler autour des besoins de l'Ukraine sur les plans militaire, économique et humanitaire. La situation sur le front devrait être abordée, au même titre que les négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. La substance du texte franco-ukrainien sera connue vendredi soir.

Le texte devrait notamment comporter des données chiffrées pour lever le voile sur les critiques émises au sujet des livraisons tricolores en Ukraine jugées trop opaques. Emmanuel Macron pourrait "instaurer une nouvelle logique, celle de la production directe d'armements pour l'Ukraine" peut-on lire dans les colonnes du Figaro. Pour l'heure, seule une commande de 18 canons Caesar a été formalisée et la formation de base pour des pilotes ukrainiens par l'armée de l'air française a débuté. Depuis le début de la guerre, 10 000 soldats ukrainiens ont aussi été formés par l'armée française.

La menace d'un abandon de l'aide américaine à l'Ukraine

Pour rappel, en juillet 2023 lors du sommet de l'Otan à Vilnius, les alliés avaient refusé d'inviter immédiatement l'Ukraine à rejoindre l'alliance. Notamment sous l'influence des Etats-Unis et de l'Allemagne, jugeant une situation trop dangereuse et craignant une escalade de la violence. Désormais, Volodymyr Zelensky poursuit ses visites en Europe pour tenter de capter l'adhésion du plus grand nombre. Il est également attendu à Berlin, ce vendredi, où il sera reçu par le chancelier Olaf Scholz. Un accord similaire à celui de Paris devrait également être signé.

Au terme de ce marathon, le président ukrainien pourrait signer 25 accord différents, renforçant grandement l'idée d'une adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne dans les prochains mois. En revanche, la perspective d'un arrêt brutal de l'aide américaine à l'Ukraine en vue de l'élection présidentielle et d'une éventuelle victoire de Donald Trump en fin d'année inquiète fortement l'Europe. Face à ce risque risque, combiné au souhait américain de lutter - peut-être de manière prioritaire - face à la menace chinoise, l'Europe entend se mobiliser. Voilà tout l'intérêt de la rencontre entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky, ce vendredi 16 février 2024 à Paris.