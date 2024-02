IVG dans la Constitution : LR divisés au Sénat, quelle tendance avant le vote ?

Les sénateurs de la droite voteront-ils pour l'inscription de l'IVG dans la Constitution ? Leurs voix sont nécessaires pour l'adoption du projet de loi, mais la famille politique est encore divisée ce mercredi 28 février, jour du vote.

Nouvelle étape décisive pour l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse (IVG) dans la Constitution. Alors que l'Assemblée nationale a déjà adopté le projet de loi constitutionnelle du gouvernement, c'est au tour du Sénat de voter ce mercredi 28 février. Et la décision est importante, car si les sénateurs adoptent le texte, le Parlement pourra se réunir en Congrès "dès la semaine prochaine" selon le gouvernement pour acter définitivement la constitutionnalisation de l'avortement. Au contraire, l'adoption du projet de loi pourrait être reportée en cas de rejet du texte au Sénat.

Majoritairement à droite, le Sénat a toujours été difficile à convaincre sur le renforcement et la protection de l'accès à l'IVG. Ce sont surtout les votes des parlementaires Les Républicains et de leurs collègues centristes qui manquent pour inscrire l'avortement dans la Constitution. En février 2023, 119 sénateurs LR et 28 centristes s'étaient opposés à une proposition de loi allant dans ce sens quand seulement 16 LR et 17 centristes avaient voté pour. Mais cette fois "on devrait inverser les chiffres" selon le sénateur Dominique Vérien de l'Union Centriste qui assure auprès de BFMTV que ses "collègues LR ont pas mal bougé" sur la question.

Des sénateurs de droite favorables à la protection de l'IVG

Plusieurs sénateurs LR ont affirmé dans les médias vouloir voter pour l'inscription de l'avortement dans la Constitution lors de l'examen du texte ce mercredi après-midi. La sénatrice apparentée LR, Nadine Bellurot, qui avait voté contre le précédent texte il y a un an, soutiendra le projet de loi ce 28 février. Un changement de position dû à un contexte différent, mais aussi aux discussions tenues avec d'autres élus ou des proches comme elle l'explique à BFMTV : "J'en ai parlé avec des tas de gens. On me dit 'on n'est jamais à l'abri avec le droit. Si ça ne coûte rien, pourquoi ne pas le faire?' Et c'est vrai, je le reconnais".

Ces discussions s'accompagnent parfois de pression à écouter certains sénateurs comme le parlementaire LR de Seine-Saint-Denis, Thierry Meignen qui s'était confié au Parisien. L'homme avait été interpellé par sa femme - "J'espère que tu n'as pas voté contre l'avortement" lui avait-elle lancé -, mais aussi des nièces et des neveux en février dernier. Ces pressions, également exercées par le poids de l'opinion publique, ont conduit des dizaines de sénateurs LR à changer d'avis selon Nadine Bellurot. Et les votes des députés LR et centristes favorables à l'entrée de l'IVG dans la Constitution ont fini de convaincre certains de prendre de la distance avec la position historique et encore tenue par les leaders LR du Sénat, Bruno Retailleau et Gérard Larcher, d'après Dominique Vérien.

Si parmi ces votes favorables, qui devraient être plus nombreux dans les rangs de LR, certains relèvent de la conviction ou du nouvel engagement personnel des sénateurs, pour d'autres ils sont plus un moyen de prouver à l'opinion qu'elle est entendue qu'une adhésion pleine et entière à la constitutionnalisation de l'IVG. La sénatrice LR Agnès Canayer a par exemple déclaré au Point qu'elle votera pour le projet de loi malgré "quelques bémols" dans sa formulation, mais continue de penser que "la constitutionnalisation de la liberté de recourir à l'IVG n'est pas utile". Reste que celle-ci "sera avant tout symbolique" pour répondre à "la demande forte de la société" et la sénatrice ne "voi[t] pas d'obstacle à ce que cette liberté soit inscrite dans la Constitution".

Mais des poids lourds toujours opposés

Des Républicains sont donc prêts et militent même pour que l'IVG soit inscrite dans le Constitution. Le président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, a d'ailleurs appelé les membres de son parti à soutenir le projet de loi constitutionnelle dans une tribune publiée dans Elle et à ne pas "se tromper de combat". Même Eric Ciotti, le président LR a soutenu le texte lors de son vote à l'Assemblée nationale. Mais en face, des poids lourds campent leur position.

Gérard Larcher, le président LR du Sénat, s'oppose à l'inscription de l'IVG dans la Constitution et avait rappelé en janvier que "la Constitution n'est pas un catalogue de droits sociaux et sociétaux". Même son de cloche de côté de Bruno Retailleau. Le sénateur et président du groupe LR à la chambre haute a co-signé un amendement visant à ajouter une clause de conscience pour le corps médical. Si l'amendement n'a pas pour effet d'empêcher la constitutionnalisation, il peut s'il est adopté repousser l'entrée effective du texte dans la Constitution, puisqu'un nouvel examen sera nécessaire à l'Assemblée nationale avant une réunion du Parlement en Congrès.

Un autre amendement déposé par Philippe Bas, visant à supprimer le caractère "garantie" de la liberté d'avorter prévue dans la formulation du projet de loi du gouvernement, pourrait lui aussi en cas d'adoption repousser l'examen du texte en Congrès. Ces amendements devraient obtenir le soutien des Républicains et des centristes encore réticents à la constitutionnalisation de l'IVG, quand les autres sénateurs favorables au projet de loi ne devraient pas les voter. Reste à savoir lequel des deux "camps" sera majoritaire.