Une menace de Dati à Attal et une zizanie dans le gouvernement ?

Rachida Dati aurait échangé des messages virulents avec des membres du gouvernement, dont le Premier ministre, selon le journal Le Monde.

Connue pour son franc-parler et surtout ses punchlines à l'égard d'autres politiques, Rachida Dati ne réserverait pas ses sorties aux médias. Même en privé, la ministre de la Culture ne mâcherait pas ses mots pour dire le fond de sa pensée, parfois avec virulence. Et les membres du gouvernement ne feraient pas exception aux tirs de la locataire de la rue de Valois, c'est du moins ce que rapporte Le Monde qui fait mention, dans un long papier sur les jeux de pouvoir dans les couloirs de l'Elysée, de SMS virulents et grossiers que Rachida Dati aurait envoyés à un de ses collègues et au chef du gouvernement.

"Tu es une grosse merde". C'est avec ce message, envoyé à Bruno Le Maire selon le journal, que Rachida Dati aurait fustigé l'annonce du ministre de l'Economie faite le 22 février sur l'objectif de faire "10 milliards d'euros d'économies immédiates" pour éviter de creuser davantage le déficit de la France. Un échange que la ministre de la Culture a démenti, comme l'a précisé le journal le soir.

Si Rachida Dati nie avoir envoyé le message grossier à Bruno Le Maire, elle n'a pas démenti l'autre message évoqué dans Le Monde et qui aurait été adressé à Gabriel Attal. Le teneur de ce dernier est pourtant toute aussi virulente puisque selon le journal, la ministre aurait lâché un "Je vais transformer ton chien en kebab" au Premier ministre.

Ni le contexte, ni la raison derrière ce message ne sont précisés, mais les mots prêtés à la ministre ont de quoi surprendre. Surtout quand on se souvient que Rachida Dati faisait partie, avec Prisca Thévenot et Marie Lebec, de la poignée de ministres à s'attendrir devant une photo du fameux chien montrée par Gabriel Attal en pleine séance à l'Assemblée nationale. La photo de l'échange autour de l'animal de compagnie avait déjà suscité une polémique. Le chien du Premier ministre va-t-il à nouveau générer une secousse politique ? Pour l'heure, aucun des deux ministres concernés n'a réagi aux propos du Monde.

Si ces messages renforcent la réputation de Rachida Dati en tant que femme politique à la parole (très) libre, même face au chef du gouvernement - quitte à affaiblir ce dernier ? -, ils pourraient aussi se retourner contre elle. La majorité avait déjà fait part de certaines réticences au sujet de l'entrée de Rachida Dati au gouvernement, du fait de l'appartenance politique de la ministre au parti des Républicains et de précédents propos très critiques sur le parti macroniste. C'est aussi auprès de l'opinion publique que les conséquences, bonnes ou mauvaises, de cette séquence devront être mesurées.