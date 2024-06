Attal vers la démission ? Quel avenir pour le Premier ministre ?

Avec l'annonce d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale et la tenue de nouvelles législatives, l'avenir de Gabriel Attal au gouvernement est très incertain.

A l'issue des résultats des élections européennes, donnant la liste de Jordan Bardella largement en tête, Emmanuel Macron a donc annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale. Cette décision entraine la tenue d'élections législatives le 30 juin et 7 juillet prochain. "J'ai confiance en la capacité du peuple français à faire le choix le plus juste pour lui-même et pour les générations futures. Ma seule ambition est d'être utile à notre pays que j'aime tant", a-t-il justifié sur X ce lundi 10 juin.

Selon BFMTV, Gabriel Attal a pourtant tenté de dissuader le président et d'accepter à la place sa démission. "Je suis le fusible", aurait-il lancé pour pousser Emmanuel Macron à renoncer. Le chef de l'Etat aurait refusé et estimé que le Premier ministre "est le meilleur pour mener la campagne" pour les législatives. Cette dernière commencera le lundi 17 juin. Le gouvernement de Gabriel Attal restera en place jusqu'au 11 juillet.

Gabriel Attal sur le départ ?

Cependant, Gabriel Attal devra démissionner en cas de défaite du camp macroniste aux législatives. La déroute électorale de la majorité présidentielle rend très improbable à ce stade la constitution d'une nouvelle majorité, même relative, aux législatives du 30 juin et 7 juillet.

Le Premier ministre va sans doute porter la campagne désormais. Il pourrait d'ailleurs se retrouver dans un nouveau duel politique, face à Jordan Bardella, qui incarne l'alternative la plus probable dans ces élections anticipées. Le porte-parole du RN à l'Assemblée nationale, Laurent Jacobelli, a assuré hier sur BFMTV que ce dernier serait "candidat pour aller à Matignon". En cas de victoire du Rassemblement national en juillet, le futur locataire de Matignon devrait, en effet, être choisi parmi le parti par Emmanuel Macron. Ce serait alors le début d'une cohabitation. Avant la dissolution, le RN comptait 88 sièges à l'Assemblée nationale.

Gabriel Attal pourrait aussi rester à son poste si Renaissance obtenait la majorité absolue ou relative aux législatives, même si Emmanuel Macron aurait le choix de nommer un nouveau Premier ministre dans son camp. Les élections législatives restent toutefois bien différentes, du fait de leur portée nationale, et surtout de la tripartition de la vie politique dans une élection à deux tours.

Que deviendra Gabriel Attal s'il doit quitter son poste de Premier ministre ? Peut-être se retournera-t-il à la politique locale, à Vanves, où il a été élu conseiller municipal en 2014.