Conférence de presse de Macron, en direct : appel à un "dialogue constructif" et promesse de "renforcer l'axe régalien"

Emmanuel Macron s'explique en conférence de presse sur sa décision de dissoudre l'Assemblée nationale. Il invite à "un dialogue constructif" avec ceux qui "ne se reconnaissent pas dans la fièvre extrémiste".

12:07 - Sans dissolution, "vous m'auriez dit : 'il est déconnecté, ce type !' "Je pense que le retour au peuple ne doit jamais être incompréhensible", déclare Macron, interrogé sur sa décision de dissoudre l'Assemblée. Que m'auriez-vous dit si j'avais été devant vous, à l'issue de dimanche soir, avec 50% des Français qui votent aux extrêmes, en vous disant 'on ne change rien' ? Vous m'auriez dit 'il est déconnecté, ce type !'"

12:03 - "Que se rassemblent pour gouverner tous ceux qui défendent sans ambiguités les valeurs de la république" "Les forces politiques qui constituent la majorité ont seule la capacité à porter un projet cohérent", affirme Emmanuel Macron. Mais ce dernier invite sa majorité à agir "avec un esprit de fédération de projet, de construire avec tous ceux qui sincèrement ne peuvent pas se retrouver dans les accords avec les extrêmes."

11:59 - Le président veut interdire "l'usage des téléphones avant 11 ans" Emmanuel Macron pointe "la question des écrans" pour les enfants. Il s'engage à des "décisions claires" du gouvernement, "d'abord, en ne permettant pas l'usage des téléphones avant 11 ans et surtout, l'accès aux réseaux sociaux et à leur usage avant l'âge de 15 ans".

11:56 - Macron s'engage à la construction de "huit nouveaux réacteurs nucléaires" "La France est l'un des pays d'Europe qui a l'énergie la plus décarbonée grâce au nucléaire. Il y a six ans, personne n'était d'accord sur le nucléaire", affirme le président de la République. Son deuxième axe programmatique concerne son "ambition écologique et économique". "Nous sommes en train de préparer des textes en la matière sur l’industrie verte et l’agriculture qui reprendront dès que les Français, je l’espère, auront fait confiance à cette majorité", déclare-t-il. Emmanuel Macron veut "continuer à libérer les contraintes réglementaires et fiscales qui pèsent sur ceux qui veulent prendre des initiatives et donc renforcer la simplification". Il confirme vouloir "construire huit nouveaux réacteurs nucléaires, indispensables à" la transition écologique.

11:46 - Emmanuel Macron annonce "le renforcement d'un axe régalien" Emmanuel Macron définit un premier axe : la "protection de nos valeurs républicaines et de nos compatriotes". Il s'engage au "renforcement d’un axe régalien", invitant à "plus de fermeté mais dans le cadre de la République et de ses valeurs". Il appelle à "réduire l'immigration illégale" et à la "reprise en main par l'État" de "la question des mineurs non accompagnés". Il souhaite aussi un "grand débat sur la laïcité" et à une "véritable intégration républicaine".

11:42 - Macron veut "un dialogue constructif" avec ceux qui "ne se reconnaissent pas dans la fièvre extrémiste" "Je suis convaincu que des socio-démocrates, des radicaux, des écologistes, des démocrates chrétiens, des gaullistes (....) qui ne se reconnaissent pas dans la fièvre extrémiste (..) peuvent travailler" avec les dirigeants actuels, déclare le président. "Nous devrons avoir un dialogue constructif et ouvert", estime Emmanuel Macron, qui dit vouloir "rassembler et non rallier". Il invite à créer "une fédération de projets pour agir au service des Français et de la République". Pour cela, le chef de l'Etat définit "quelques axes prioritaires et une méthode".

11:35 - "Depuis dimanche soir, les masques tombent" Emmanuel Macron dénonce l'alliance faite par Eric Ciotti avec le Rassemblement national et celle en travail entre le Parti socialiste et La France insoumise. "Ces alliances sont des bricolages d'appareil mais en aucun cas des majorités pour gouverner", affirme le président, qui énumère les sujets sur lesquels les nouveaux partenaires sont en désaccord : la réforme des retraite pour le RN et LR, ou encore le nucléaire pour l'alliance des gauches.

11:31 - "J'ai pris acte d'un blocage", déclare Macron "Je veux rendre hommage aux gouvernements successifs, à nos parlementaires qui ont fait leur travail dans des conditions difficiles", commence le président. Il déplore les échecs à "bâtir des coalitions durables" à l'Assemblée et dénonce "l'attitude de certains députés de la France insoumise qui a créé un désordre constant" dans l'hémicycle. Il rappelle la menace de l'opposition de "voter une motion de censure à l'automne". "J'ai pris acte d'un blocage qui menaçait d'empêcher l'activité du gouvernement", déclare Emmanuel macron. Enfin, "le vote de dimanche soir [...] a été clair. La conclusion est d'abord sur l'Europe mais les suffrages exprimés ont placés les forces d'extrême droite à 40% et les extrêmes à près de 50%. C'est un vote qu'on ne saurait ignorer."

11:18 - Emmanuel Macron arrive au Pavillon Cambon Capucines pour sa conférence Le président de la République est arrivé devant le Pavillon Cambon Capucines aux alentours de 11h15, avec un quart d'heure de retard sur l'horaire initial. Sa prise de parole va commencer d'une minute à l'autre.

11:16 - Emmanuel Macron prévoit "trois interventions par semaines jusqu'aux législatives" "Je ferai trois interventions par semaine jusqu’aux législatives", a confié Emmanuel Macron à L'Express en début de semaine. Une stratégie qui ne convient pas à tout le monde dans son camp : selon le service politique de BFMTV, des députés de Renaissance, mais aussi le Premier ministre lui-même, préféreraient que le chef de l'Etat reste en retrait dans les semaines à venir.

11:12 - Emmanuel Macron est attendu au Pavillon Cambon Capucines pour sa conférence Le chef de l'Etat doit prendre la parole d'une minute à l'autre au Pavillon Cambon Capucines à Paris. La salle où Emmanuel Macron va donner sa conférence de presse est déjà pleine de journalistes.

10:54 - "La seule chose que je puisse espérer, c'est qu'il ne parle pas trop", tacle Copé Le maire LR de Meaux "n'attend rien" de la conférence de presse d'Emmanuel Macron. "La seule chose que je puisse espérer, d'abord c'est qu'il ne parle pas trop, y compris pour ses propres troupes, parce qu'à chaque fois qu'il parle, il perd des centaines de milliers de voix", ironise Jean-François Copé sur Franceinfo. "Et la deuxième chose, c'est que, surtout, il assume un virage régalien, un virage sécuritaire, qui doit être porté par des partis républicains et non pas par les extrémistes", déclare l'ancien ministre de Jacques Chirac.

10:50 - Edouard Philippe sceptique sur l'implication de Macron dans la campagne L'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron a exprimé des réserves, hier soir, quant à une trop forte implication d'Emmanuel Macron dans la campagne des législatives anticipées. "Je ne suis pas sûr qu’il soit complètement sain qu’il fasse une campagne législative pour une raison claire, c’est qu’il est président de la République", a déclaré Edouard Philippe sur BFMTV. Pour ce dernier, il faut qu'Emmanuel Macron "soit au-dessus, complètement au-dessus, compte tenu de la période où nous serons". Le maire du Havre n'a pas attendu le président de la République pour appeler à une coalition au sein d'un "bloc central" allant du Parti socialiste aux Républicains. "Il faut accepter l'idée qu'on va devoir travailler avec d'autres qui sont pas d'accord avec nous sur tout", disait-il mardi sur RTL.

10:42 - Macron en campagne "pour gagner" "J'y vais pour gagner". Tels ont été les mots d'Emmanuel Macron au Figaro au moment d'évoquer son choix de dissoudre l'Assemblée nationale, d'organiser de nouvelles législatives et de s'impliquer personnellement dans la campagne. Le chef de l'Etat est persuadé d'avoir fait le bon choix et estime que ces élections sont nécessaires "pour clarifier la situation" face au désordre politique actuelle et la montée en puissance de l'extrême droite dans les suffrages. Selon Emmanuel Macron, seul deux camps sont capables de remporter les législatives : celui du RN et le sien. Le Président ne croit pas aux chances de la gauche même réunie dans une grande coalition. Mais pour gagner, le chef de l'Etat estime au près du Figaro qu'il doit "élargir et clarifier sa ligne" et que pour ça il veut "tendre la main à tous ceux qui sont prêts à venir gouverner et à travailler à une synthèse dans le sens d'une radicalité ambitieuse" qu'il s'agisse des Républicains ou des sociaux-démocrates qui refusent une alliance avec les insoumis.