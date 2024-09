Gouvernement Barnier : ça se précise ! La liste des ministres potentiels s'allonge

Michel Barnier a déclaré vouloir d'un gouvernement "équilibré, représentatif, pluriel" ce jeudi depuis Annecy. Alors que la nomination des ministres est prévue la semaine prochaine, la liste des personnes pressenties s'allonge et réserve des surprises.

L'essentiel Michel Barnier continue ses consultations avant la nomination de son gouvernement attendue "la semaine prochaine" comme il l'a lui-même annoncé hier. Ce jeudi il précise vouloir former un gouvernement "équilibré, représentatif, pluriel" et où "chacun aura sa place". Mais les rumeurs sur les ministrables citent essentiellement des noms issu de la droite et de la coalition présidentielle.

Alors que le Premier ministre est issu du parti LR, plusieurs poids lourds du parti sont cités parmi les potentiels futurs ministres comme Bruno Retailleau ou Laurent Wauquiez qui visent l'Intérieur, mais qui pourrait être concurrencé par Frédéric Péchenard, un avocat proche de LR mais moins droitier. Annie Genevard est aussi citée pour l'Education.

Des ministres démissionnaires reconduits ? L'option serait sur la table, surtout pour ceux issus de la droite, comme Rachida Dati, citée pour porte-parolat, Catherine Vautrin ou Aurore Bergé. Sébastien Lecornu et Gérald Darmanin sont également évoqués pour la Défense et les Affaires étrangères, domaines réservés du chef de l'État. Mais voilà qu'un nom pourrait rivaliser avec l'ancien ministre de l'Intérieur.

19:55 - LR souhaite obtenir un quart à un tiers des ministères, dont un ou deux régaliens Le parti Les Républicains a l'ambition de placer des membres de son camp dans un quart à un tiers des ministères du futur gouvernement de Michel Barnier, rapporte France Télévisions. Des sources concordantes au sein du parti ont indiqué que LR souhaiterait obtenir un ou deux ministères régaliens. Le parti est pourtant arrivé quatrième lors des élections législatives de juillet (derrière le NFP, le camp présidentiel, et le RN), et n'a obtenu que 47 sièges à l'Assemblée nationale. 19:06 - Le parti LR sera le "bienvenu à Matignon" Si Michel Barnier a eu un moment pour chaque force politique qu'il a rencontré lors de leurs journées parlementaires respectives, il s'est montré particulièrement avenant avec son propre camp ce jeudi à Annecy. Le Premier ministre a répondu aux exigences du parti, notamment en lien avec le "pacte législatif" portant sur le travail ou l'immigration : "Nous utiliserons vos propositions, notamment sur le régalien où les Français attendent des réponses". "Vous êtes maintenant les bienvenus à Matignon" et "Matignon sera votre maison" a ajouté le Premier ministre à l'adresse des parlementaires de la droite. Lesquels ont promis de "s'engager à ses côtés" a indiqué Laurent Wauquiez. Un engagement qui "pourra aller jusqu'à la participation au gouvernement". Lire aussi Quel ministre à l'Economie ? Un recrutement difficile mais des options sur la table

Ministre de l'Education nationale : deux personnalités en ballotage

Le futur ministre de l'Intérieur déjà trouvé ? Retailleau et Wauquiez se disputent la place 18:39 - Les futurs ministres contactés dès ce week-end D'après l'entourage du Premier ministre à BFMTV, les futurs ministres devraient être contactés par Michel Barnier dès ce week-end. En parallèle de la prise de contact avec les ministrables qu'il a choisi, il devrait définir les périmètres des différentes ministères et trancher sur la question d'un ministère de l'Immigration. 18:22 - Pas de domaines "réservés" à Macron, mais des domaines "partagés" entre l'Elysée et Matignon Lors des précédentes cohabitations si le chef de l'Etat nommait les ministres choisis par le Premier ministre, il pouvait gardait le dernier mot en ce qui concerne les "domaines réservés" à savoir la Défense et les Affaires étrangères qui restent des prérogative du président de la République. Mais Michel Barnier a estimé devant les élus LR qu'il "n'y a pas de domaines réservés, mais il peut y avoir des domaines partagés" entre lui et le président de la République. Une déclaration à même de remettre en question certaines rumeurs sur les ministrables pour la Défense et les Affaires étrangères pour lesquels Emmanuel Macron pousserait les candidatures de Sébastien Lecornu et Gérald Darmanin. 17:18 - LR "ne peut pas prétendre à trop de postes" au gouvernement Barnier Les volontaires du camp LR pour les places de ministres au sein du gouvernement Barnier se font entendre, au point qu'ils semblent vouloir obtenir la majorité des portefeuilles au yeux du camp présidentiel. Lequel est contre cette idée qui ne serait pas représentative du rapport de force à l'Assemblée nationale comme l'a fait remarquer le ministre démissionnaire et présient du groupe de députés MoDem, Marc Fesneau : les élus LR "ne peuvent pas prétendre à trop de postes au sein de ce gouvernement" car ils n'ont que "46 sièges" à l'Assemblée nationale. Reste que si la du ministre sur le départ est poussée jusqu'au bout elle remet en cause le choix d'Emmanuel Macron de nommer Michel Barnier, issu de cette même famille politique avec moins de 50 sièges dans l'hémicycle, à Matignon. "Il faut de l’équilibre, personne n'a de majorité", a ajouté Marc Fesneau. 16:39 - Des ministres en bonne voie pour être nommés une nouvelle fois mais ailleurs Outre les ministres pressentis, aux côtés d'autres candidats, pour être choisi par Emmanuel Macron pour s'installer dans les ministères de ses domaines réservés, d'autres membres du gouvernement démissionnaires sont susceptibles de retrouver un poste au sein de l'exécutif de Michel Barnier. C'est le cas par exemple de Catherine Vautrin qui était au grand ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités qui pourrait troquer son portefeuille contre celui de la Justice, selon Le Point. Rachida Dati, autre prise LR d'Emmanuel Macron installée à la Culture, pourrait atterrir au porte-parolat. Enfin, la ministre démissionnaire à l'Egalité homme-femme pourrait être également reconduite, mais ailleurs. 16:16 - Deux noms de ministrables issus des rangs d'Horizons Le parti d'Edouard Philippe, Horizons, qui compte deux ministres démissionnaires (Christophe Béchu à la Transition écologique et Frédéric Valletoux à la Santé) pourrait compter sur quelques ministres dans le futur gouvernement Barnier. Selon les informations du Point, deux philippistes sont cités parmi les ministrables : la députée Naïma Moutchou et le sénateur Claude Malhuret. 15:51 - Des ministres démissionnaires finalement pas assurés d'être reconduits Plusieurs ministres démissionnaires sont cités comme de possibles membres du futur gouvernement Barnier. Deux noms étaient même cités pour les domaines réservés du chef de l'Etat : Sébastien Lecornu pour rester à la Défense et Gérald Darmanin pour s'installer aux Affaires étrangères. Seulement, selon Le Point, d'autres noms peuvent les concurrencer : le portefeuille aurait été proposé, mais décliné, par l'ancienne Première ministre Elisabeth Borne, tandis que pour le quai d'Orsay le nom d'Hubert Védrine, un homme de gauche, serait cité. 15:25 - Un nouveau nom cité pour le ministère de l'Intérieur Bruno Retaille et Laurent Wauquiez ne seraient plus les seuls à être en course pour le ministère de l'Intérieur. A en croire les rumeurs ouïes par Le Point, Frédéric Péchenard serait également en lice pour s'installer place Beauvau. L'ancien directeur général de la police nationale cocherait plusieurs cases et irriterait moins les rangs macronistes que les deux poids lourds de LR. Frédéric Péchenard est un proche de Nicolas Sarkozy et a déjà été approché par Emmanuel Macron pour prendre un poste au sein du ministère de l'Intérieur en 2018. A l'époque, l'homme avait refusé la proposition faute de marge de manoeuvre nécessaire puisqu'il devait seulement seconder le ministre de l'Intérieur et non siéger à sa place. 14:58 - Barnier ne confirme, ni n'infirme la création d'un ministère de l'Immigration Y aura-t-il un ministère de l'Immigration dans le gouvernement Barnier ? Alors que des rumeurs allaient dans le sens d'un "oui" lundi, Matignon a assuré que le sujet n'état pas sur la table mardi. Ce jeudi depuis la Savoie, le Premier minisre n'a pas tranché rappelant ne pas avoir "confirmé" cette hypothèse et invitant à la patience avant que "l'architecture du gouvernement" soit révélée la semaine prochaine. Revenant au sujet du l'immigration, il a déclaré : "On va traiter cette question grave, sérieuse avec de la rigueur, avec de la ténacité, dans un souci de maîtriser l'immigration. On le fera aussi avec humanité". 14:29 - "Chacun aura sa place" au gouvernement promet Michel Barnier Le Premier ministre en déplacement en Savoie pour participer à la journée parlementaire de LR a répondu à quelques questions de la presse au sujet du gouvernement. Il a refusé de donner des précisions sur le nom de certains ministres, sur la répartition des forces au sein de son gouvernement, notamment la proportion de LR, ou l'architecture de futur exécutif. "Je veux travailler dans le respect de toutes les forces politiques" dans un gouvernement "équilibré, représentatif, pluriel" et dans lequel "chacun aura sa place" a déclaré Michel Barnier pour seules indications. "Je serai le Premier ministre de tous" a-t-il aussi assuré aux Français. 13:27 - Thibault de Montbrial volontaire pour le gouvernement Barnier Voilà qu'un nouveau volontaire pour le gouvernement Barnier émerge : l'avocat et président du think thank Centre de Réflexion sur la Sécurité Intérieure (CRSI), Thibault de Montbrial. ""Si jamais j'étais contacté, je dirais oui, je suis un homme d'action et un patriote, tous mes choix de vie depuis que j'ai 20 ans sont engagés au service du pays », a-t-il assuré sur Cnews et Europe 1 ce mercredi. L'avocat a toutefois ajoute qu'on ne lui a "rien proposé à ce jour", mais qu'il "reçoit beaucoup de messages". 12:38 - Wauquiez et Retailleau se disputent le ministère de l'Intérieur La droite espère hériter du ministère de l'Intérieur après la nomination du gouvernement et deux hommes politiques LR souhaiteraient s'installer place Beauvau : Bruno Retailleau cité depuis plusieurs jours comme ministrable à ce poste et Laurent Wauquiez qui affiche de nouvelles ambitions ministérielles. Les deux politiques soutiennent une politique de droite assumée et plus dure que d'autres LR en matière de sécurité et d'immigration. L'ancien président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en plus de défendre une politique plus droitière, voit une nomination à Matignon comme une nouvelle étape dans la course à la présidentielle et le moyen d'éviter de faire émerger de nouveaux concurrents, mais une nomination ne serait pas sans risque. Lire l'article Le futur ministre de l'Intérieur déjà trouvé ? Retailleau et Wauquiez se disputent la place 11:14 - "Gérard Larcher pousse aussi pour Mathieu Darnaud", sénateur LR de l'Ardèche Un sénateur LR confiait également à Public Sénat l'intérêt prononcé de Gérard Larcher pour un autre profil, celui du sénateur LR de l'Ardèche, premier vice-président du Sénat : "Gérard Larcher pousse aussi pour Mathieu Darnaud". 'Il a des compétences qui sont intéressantes sur les collectivités, l’Outre-Mer ou la Nouvelle Calédonie. Et il connaît tout le monde. C’est LE spécialiste des collectivités dans notre groupe", poursuit un membre des Républicains. Le principal intéressé trouve la question "un peu prématurée", mais ne dément pas l'information. 10:37 - Membre de la commission des finances, Christine Lavarde citée D'autres noms sont apparus, et pourraient faire partie de la nouvelle équipe Barnier, comme Jean-François Husson, rapporteur du budget au Sénat ou Christine Lavarde, sénatrice LR des Hauts-de-Seine et membre de la commission des finances. "Si on estime que je peux apporter quelque chose, j'irai car c'est le sens du devoir et j'y mettrai toute mon énergie", confie-t-elle auprès de Public Sénat. Son nom avait d'ailleurs déjà circulé lors du précédent remaniement.

En tant que Premier ministre, Michel Barnier a désormais la charge de nommer un gouvernement "de rassemblement", selon la précision de l'Elysée dans son communiqué du 5 septembre. Une mission qui s'annonce ardue, car le nouveau locataire de Matignon ne fait pas l'unanimité. S'il plait à la droite et à une large partie de la coalition présidentielle, son profil jugé trop droitier rend sceptique l'aile gauche de la Macronie et suscite la colère des forces du Nouveau Front populaire (NFP) qui promettent d'ores et déjà de le censure. Quant au Rassemblement national (RN) il assure juger "sur pièce" du gouvernement et de la politique à venir de Michel Barnier en ne votant pas une motion de censure d'office, mais en se réservant le droit de le faire en cas d'insatisfaction. Cette position d'arbitre qu'occupe le RN, renforce encore le rejet de Michel Barnier par la gauche qui pointe des accointances entre Emmanuel Macron et l'extrême droite.

Qui peut être nommé ministre ?

Le gouvernement Barnier doit, selon le souhait du Premier ministre, représenter les différentes formations politiques de la droite à la gauche. "Il faut ouvrir la porte et ouvrir la table à ceux qui le voudront" a-t-il déclaré vendredi 6 septembre lors de ses premières consultations. Mais les premiers échanges du locataire de Matignon se font surtout avec la droite du parti Les Républicains (LR) et la coalition présidentielle. Selon ses conseillers, Michel Barnier discute aussi avec la gauche mais ils ne précisent pas avec qui. Reste que les volontaires pour devenir ministres sont plus nombreux à droite et au centre qu'à gauche où beaucoup de noms ont fermé la porte.

► Les ministrables LR

Ils sont nombreux à être cités comme des volontaires ou comme des options envisageables. Deux noms reviennent avec plus d'insistance : celui de Bruno Retailleau, le président du groupe de sénateur LR, et celui de Laurent Wauquiez, président du groupe LR à l'Assemblée. Les deux seraient pressentis pour l'Intérieur, mais leur profil très droitier inquiéteraient une partie de la macronie. Aussi selon Le Point, l'ancien directeur général de la police nationale, Frédéric Péchenard, s'ajouterait à la liste des options. A noter que les deux LR sont aussi mentionnés pour l'Economie ou la Justice.

D'autres noms sont aussi cités : Annie Genevard (secrétaire générale de LR) pour l'Education nationale, Olivier Marleix (ancien président du groupe LR à l'Assemblée), Philippe Juvin (député des Hauts-de-Seine) qui est évoqué à chaque remaniement pour le ministère de la Santé, David Lisnard (maire de Cannes et président de l'Association des maires de France) et Xavier Bertrand (président des Hauts-de-France) un temps pressentis pour Matignon, Virginie Duby-Muller (députée de Savoie), François Cornut-Gentille (ancien député et proche du Premier ministre) ou encore Julien Dive (député de l'Aisne). L'ancien LR connu pour être la figure d'une droite plus sociale Aurélien Pradié est aussi mentionné par Le Point.

► Les ministrables de la coalition présidentielle (Renaissance, MoDem, Horizons)

La nomination de Michel Barnier à la tête du gouvernement a été saluée par les élus du parti philippiste Horizons, ainsi que par une partie du MoDem. Les deux partis espèrent voir certains des leurs nommer ministres, certains en sont même convaincus comme le député MoDem du Loiret Richard Ramos qui a assuré sur BFMTV que son parti "rentrera au gouvernement". Si aucun nom précis d'élus MoDem ne circule, ceux des philippistes Naïma Moutchou et Claude Malhuret sont avancés par Le Point. Au sein du parti d'Emmanuel Macron, le choix de Michel Barnier divise l'aile gauche et l'aile droite et cela se ressent au niveau des volontaires. Les macronistes issus de la gauche s'ils ne sont pas fermés seront plus difficiles à convaincre. Quand d'autres comme Karl Olive (député des Yvelines) se disent volontaires.

► Les ministres qui pourraient être reconduits

Au sein du parti présidentiel, c'est du côté des ministres démissionnaires qu'il y a le plus de volontaires pour être nommés ministres dans un gouvernement Barnier. Là encore, ce sont ceux qui ont est un passé plus ou moins lointain avec la droite qui sont en première ligne : Catherine Vautrin (Travail, Santé et Solidarité) ou Aurore Bergé (Egalité entre les hommes et les femmes). Il y a aussi ceux qui en plus d'être volontaires sont en plus soutenus par le chef de l'Etat comme Rachida Dati (Culture) qui est évoquée pour le porte-parolat ou Sébastien Lecornu (Défense) et Gérald Darmanin (Intérieur). Les deux derniers pourraient atterrir (ou rester) à la tête des ministères relevant du domaine réservé du président de la République : Sébastien Lecornu serait donc susceptible d'être maintenu à ses fonctions et Gérald Darmanin pourrait déménager au quai d'Orsay pour s'occuper des Affaires étrangères selon plusieurs sources. Mais leur maintien n'est pas si sûr car, selon Le Point, la Défense a été proposée, et déclinée, par Elisabeth Borne, tandis que pour le quai d'Orsay, l'homme de gauche Hubert Védrine serait en lice.

Moins nombreux, quelques ministres sans parenté avec la droite souhaitent aussi rester à l'instar de Guillaume Kasbarian (Logement) et Nicole Belloubet (Education). Puis, il y a les ministres sur le départ qui refusent de prendre part au gouvernement Barnier si c'est pour être sous la houlette du RN comme l'a indiqué Roland Lescure (Industrie) ou par souci du respect des Français qui ont demandé un changement politique selon Agnès Pannier-Runacher (Agriculture et souveraineté alimentaire).

► Les ministrables issus de la gauche

Le casting des futurs ministres sera plus difficile à gauche et pour cause : le Parti socialiste (PS), le Parti communiste français (PCF) et les Ecologistes ont tous refusé, par la voix de leur chef de file respectif, de participer à un gouvernement Barnier. Les membres de La France insoumise (LFI) partagent la même position, mais ne devraient pas être sollicités pour intégrer le gouvernement sauf surprise. Plusieurs refus ont aussi été exprimés par des socialistes réfractaires au NFP comme Hélène Geoffroy (maire de Vaulx-en-Velin) ou Nicolas Mayer-Rossignol (maire de Rouen). Le Premier ministre a toutefois eu des échanges avec la gauche et en prévoit d'autres, mais ce sont des personnalités extérieures aux partis précités qui sont approchées ou alors d'anciens ministres n'étant plus en première ligne. Bernard Cazeneuve, ex-prétendant à Matignon, a été approché mais a refusé toute nomination. Les hypothèses Jean-Marc Ayrault et Manuel Valls sont à l'étude selon Politico.

Les ministrables issus de la gauche pourraient davantage avoir des profils techniques, plus que politiques. Le président de la Haute autorité à la transparence pour la vie publique (HATVP) et ancien député socialiste, Didier Migaud, également pressenti Matignon avant la nomination de Michel Barnier, a été approché pour devenir ministre de l'Economie selon Politico. Mais l'hypothèse aurait du plomb dans l'aile du fait des conditions posées par le candidat à Bercy.

Quand le gouvernement Barnier sera-t-il nommé ?

La nomination du gouvernement est attendu dans le courant de la semaine du 16 septembre selon le délai fixé par Michel Barnier lors de son déplacement à Reims, à la journée parlementaire d'Horizons, le mercredi 11 septembre. Le Premier ministre, s'il se tient aux dates avancées, aura mis entre 10 jours et deux semaines pour former son gouvernement, après de nombreuses consultations. "Composer un gouvernement dans ces conditions va exiger beaucoup de réflexion" et peut "prendre un certain temps" expliquait le président du groupe Horizons à l'Assemblée nationale Laurent Marcangeli sur Public Sénat le 10 septembre.

Michel Barnier n'a d'autres choix que de nommer le gouvernement dans les prochains jours ou du moins avant la fin du mois. Et pour cause, Michel Barnier a prévu de prononcer son discours de politique générale "début octobre", et son gouvernement devra être nommé avant son discours devant l'Assemblée. Le vote du budget 2025 fait aussi figure d'urgence absolue pour le Premier ministre Michel Barnier dans une Assemblée fracturée. Le projet de loi de finances doit être déposé au plus tard le 1er octobre prochain, ce qui oblige Michel Barnier a accélérer sur cette question et de facto, sur la composition de son gouvernement.