Ministre de la Culture : Dati assurée de rester ? Des arguments pour et contre

Entrée au ministère de la Culture en janvier 2024, Rachida Dati pourrait conserver son poste dans le prochain gouvernement du Premier ministre Michel Barnier.

La composition du nouveau gouvernement se précise. Michel Barnier envisage de nommer 38 ministres dont 16 de plein exercice. Pour cela, le Premier ministre a consulté les différentes forces politiques de l'Assemblée, surtout de la droite et du camp présidentiel, avant de présenter une liste de ministres à Emmanuel Macron, le jeudi 19 septembre. Certains ministres nommés en janvier dernier devraient conserver leurs postes ou une place au sein de l'exécutif. Si de nombreux ministres sont amenés à partir, le Premier ministre a d'ores et déjà déclaré que d'autres resteraient là et qu'ils seraient amenés à conserver leur ministère. C'est le cas de Rachida Dati. Selon Le Parisien, Michel Barnier l'a personnellement informée ce jeudi 19 septembre de son maintien au ministère de la Culture.

Après avoir critiqué Emmanuel Macron pendant des années, la maire du VIIe arrondissement de Paris s'est installée au ministère de la Culture il y a neuf mois pour remplacer Rima Abdul-Malak. Considérant jusqu'en janvier dernier les macronistes comme des "traîtres de gauche et de droite", Rachida Dati en a surpris plus d'un en devenant une fervente défenseuse du président de la République. Un changement d'avis qui étonne, mais qui lui permet de poursuivre sa carrière politique même après l'échec cuisant du camp présidentiel et de la droite aux législatives.

Entre Dati et Macron, un soutien réciproque

Elle n'a pas hésité à afficher publiquement son soutien à Emmanuel Macron dans un récent tweet contre Édouard Philippe et Jean-Michel Blanquer, qui ont ouvertement remis en cause certaines décisions du chef de l'État. "L'élégance comme la reconnaissance devraient amener à plus de respect de l'institution présidentielle et de l'homme qui vous a permis d'agir et même d'exister sur le plan politique", avait-elle écrit le 3 septembre dernier.

Si elle affiche son soutien au chef de l'Etat, Rachida Dati aurait bénéficier d'une aide d'Emmanuel Macron en retour en vu de la formation du nouveau gouvernement. Selon Politico, le président de la République a poussé le nom de la ministre démissionnaires auprès de Michel Barnier. La demande n'a toutefois pas dû être la plus difficile à faire accepter par Michel Barnier puisque la maire parisienne est issu de la même famille politique que le Premier ministre : la droite des Républicains.

Sa nomination fut une surprise, une partie de ses prises de position aussi. Connue pour son impétuosité, elle n'a pas hésité à utiliser son franc-parler face au monde de la culture. Malgré quelques mois en poste, elle a eu le temps d'annoncer une grande mesure. Un plan de 98 millions d'euros en faveur de l'accès à la culture en milieu rural. Une annonce qu'elle pourra mettre en œuvre en cas de maintien au sein du prochain gouvernement Barnier.

Avant le nom de Rachida Dati, aucune hypothèse n'a été avancé concernant le futur ministre de la Culture. Signe que la ministre démissionnaire a toujours été la solution privilégiée ou plutôt de l'absence de volontaires pour le poste ?