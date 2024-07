Pourquoi Huguette Bello est citée pour devenir Première ministre à gauche

Le Parti communiste française a proposé le nom de Huguette Bello pour devenir Première ministre, ce vendredi 12 juillet alors que les négociations patinent. Plusieurs personnalités politiques ont réagi à la suggestion.

Et si Huguette Bello était la candidate de la gauche pour briguer le poste de Première ministre ? C'est en tout cas ce que propose le Parti communiste, ce vendredi 12 juillet, selon des informations de l'Humanité. Actuellement présidente du conseil régional de La Réunion, elle a été députée de 1997 à 2020. A l'âge de 73 ans, Huguette Bello pourrait faire consensus au sein du Nouveau Front populaire : elle ne se revendique pas de la France Insoumise mais avait soutenu Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle de 2022, et figurait en dernière position de la liste LFI pour les élections européennes.

Par ailleurs, son CV ferait d'elle une personnalité assez expérimentée pour devenir Première ministre : elle a été maire, députée, et aujourd'hui présidente de région. "Elle connait le Parlement. Son autorité est respectée. Et surtout elle est présidente d'une région qui traverse des difficultés fortes en termes de service public, de logement, de précarité de l'emploi (…) Elle aurait cette capacité à construire des majorités et parler avec le président de la République", selon Fabien Roussel, secrétaire national du PCF. "Nous sommes vraiment favorables à explorer la piste Huguette Bello. Elle a tous les atouts. Femme, outre-mer, expérience, élue locale, parlementaire pendant vingt-trois ans, beaucoup d'autorité. Cela permettra de sortir du blocage stérile des derniers jours" a ajouté un cadre du parti communiste indiquant à franceinfo : "Elle a été proposée par Fabien Roussel, La France insoumise y semble favorable".

C'est "un très bon nom", a confirmé l'insoumis Antoine Léaument. Jean-Luc Mélenchon aurait également approuvé ce choix, tout comme les Ecologistes, selon l'Humanité. Huguette Bello pourrait-elle faire consensus jusqu'au sein du bloc central ? "Par delà les débats politiques ou les différences politiques qui peuvent exister, Huguette Bello, c'est une grande républicaine", avait dit Gabriel Attal à son propos, lors d'un déplacement à la Réunion.

Le Parti socialiste défavorable

Le Parti socialiste serait en revanche défavorable à la désignation d'Huguette Bello en tant que prétendante à Matignon, car il défend les candidatures d'Oliver Faure et Johanna Rolland. Luc Carvounas "n'imagine pas le NFP valider cette candidature", car Huguette Bello "n'a pas voté le mariage pour tous quand elle était députée". Absente lors de la séance, la communiste a toutefois célébré le premier mariage gay de La Réunion et signé une tribune contre l'homophobie en 2018.

En attendant, Manuel Bompard a assuré ce vendredi 12 juillet "ne pas se fixer de deadlines" pour le choix d'un ou d'une Première ministre. Mais la décision du NFP devrait être rendue publique avant le 18 juillet, jour de l'élection du président de l'Assemblée nationale.