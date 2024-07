Qui est Laurence Tubiana, la personnalité proposée par le PS pour Matignon ?

Selon franceinfo, la directrice de la Fondation européenne pour le climat serait le nom proposé lundi soir par le PS, le PCF et les écologistes aux insoumis pour leur candidature commune au poste de Premier ministre.

Ex-présidente de la Convention citoyenne pour le climat, Laurence Tubiana serait, selon les informations de franceinfo, la candidate au poste de Premier ministre proposée à La France insoumise par les socialistes, les communistes et les écologistes ce lundi 15 juillet, alors que le Nouveau Front populaire poursuit toujours les négociations en interne afin de valider une candidature commune pour Matignon.

Peu connue du grand public, Laurence Tubiana est loin d'être une totale étrangère pour les observateurs de la vie politique. Son nom était déjà sorti en 2018 après la démission de Nicolas Hulot du gouvernement. À l'époque, elle figurait parmi les personnalités pressenties pour reprendre le poste de ministre de la Transition écologique et solidaire. Aujourd'hui âgée de 73 ans, c'est donc à Matignon que la voit une grosse partie de l'union de la gauche.

Laurence Tubiana, économiste et diplomate

Issue de la gauche - elle fut militante à la Ligue communiste révolutionnaire et assistante de Lionel Jospin -, Laurence Tubiana est depuis un certain temps déjà une actrice majeure de l'écologie en France. Avant de s'engager dans des missions institutionnelles à partir de la fin des années 1990, elle a présidé Solagral, une organisation non-gouvernementale qui militait, jusqu'à sa disparition au début des années 2000, pour le développement de l'agriculture et de la biodiversité dans des pays du tiers-monde.

Diplomate donc, mais aussi économiste de formation, Laurence Tubiana a plus récemment été un maillon essentiel de la politique menée sur l'écologie pendant le quinquennat de François Hollande. Sans jamais faire partie du gouvernement, elle s'était hissée au rang de représentante française pour la conférence Paris Climat 2015 puis d'ambassadrice chargée des négociations sur le changement climatique et enfin négociatrice principale pour la COP 21. Depuis 2017, elle est à la tête de la Fondation européenne pour le climat (ECF).