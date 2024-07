Interview de Macron le 23 juillet : un discours sur les JO et des réponses sur le nouveau Premier ministre

Emmanuel Macron prendra la parole lors d'une interview mardi soir. Il évoquera la situation politique en France mais aussi les Jeux olympiques.

Emmanuel Macron prendra la parole ce mardi 23 juillet dans une interview exclusive comme l'a annoncé France 2 dans un communiqué. A trois jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, le président sera en direct pour France Télévisions et Radio France à partir de 20h10. L'interview devrait durer une vingtaine de minutes. Il répondra aux questions de Thomas Sotto et Nathalie Iannetta en direct du plateau du Trocadéro dans le journal de 20h de France 2.

Emmanuel Macron profitera de cette interview pour revenir sur la situation politique française actuelle. Il s'agira d'ailleurs de sa première interview depuis le second tour des législatives. Alors que le NFP a remporté les législatives sans majorité, une situation de blocage s'est depuis dessinée. Le président a accepté la démission du Premier ministre Gabriel Attal mais ce dernier reste en poste pour s'occuper des affaires courantes. Selon son souhait, la nomination d'un nouveau gouvernement pourrait alors intervenir seulement après les Jeux olympiques. Emmanuel Macron fera quelques précisions à ce sujet, mais compte tenu de la durée de l'interview, très courte, il est possible que le chef de l'Etat évacue les questions de politique intérieure très rapidement.

Un nouvel appel à la "trêve olympique" ?

Le chef de l'Etat ne manquera pas non plus d'évoquer la période exceptionnelle que la France s'apprête à traverser avec les Jeux olympiques et paralympiques. "Emmanuel Macron reviendra sur la situation politique française et s'exprimera sur les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 à 3 jours de la Cérémonie d'ouverture", précise le communiqué de la chaine.

Cette interview est annoncée alors que le président a affirmé ce lundi 22 juillet que les JO devaient être une période de "fête sportive" et de "trêve politique". "C'est les Jeux qui seront au cœur de la vie du pays et le monde sera en France grâce à eux", a-t-il insisté. Il y a fort à parier qu'il va réitérer cet appel ce mardi. Il a assuré que les Jeux n'étaient "pas du tout" gâchés par la dissolution de l'Assemblée nationale qu'il a décidé le 9 juin dernier.