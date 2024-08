Discours de Macron : enfin une date pour la nomination du Premier ministre ? Ce qu'il devrait annoncer

Après la grande consultation à l'Élysée vendredi, on s'approche de la nomination d'un nouveau Premier ministre. Les doutes restent entiers quant à son identité, mais Emmanuel Macron devrait prendre la parole lundi face aux Français. Les consultations pourraient reprendre en début de semaine.

Quand connaîtra-t-on l'identité du remplaçant de Gabriel Attal à Matignon ? Et surtout, qui sera le prochain Premier ministre ? Ces questions tournent en boucle depuis six semaines, mais on devrait avoir une réponse dans les jours à venir. Selon Le Parisien, Emmanuel Macron devrait s'exprimer lundi pour rendre compte aux Français de ses consultations avec les chefs de groupe parlementaire et de parti. Mais cette prise de parole ne sera certainement pas le dénouement de cette affaire.

Selon plusieurs participants aux consultations du 23 août, celles-ci devraient reprendre en début de semaine, peut-être mardi. Il faut dire que de nouvelles déclarations sont intervenues ce week-end, notamment de Jean-Luc Mélenchon. Après les consultations, une chose paraissait claire : la gauche ne pourrait pas arriver à Matignon puisqu'elle ne résisterait pas à une motion de censure. En effet, la quasi-totalité de l'Assemblée, excepté le NFP, avait assuré ne pas laisser passer un gouvernement mené par Lucie Castets dans lequel se trouveraient des membres de la France insoumise. Mais Jean-Luc Mélenchon a rebattu les cartes en posant une question : "Le gouvernement de Lucie Castets, s'il ne comportait aucun ministre "insoumis", est-ce que vous vous engagez à ne pas voter la censure et à lui permettre d'appliquer le programme pour lequel nous sommes arrivés en tête des élections législatives ?", ajoutant : "Si vous nous répondez non, on dira que les ministres "insoumis", en fait, c'est un prétexte, c'est du programme dont vous ne voulez pas." Une prise de parole saluée par les autres partis du Nouveau Front populaire, tels que le PS d'Olivier Faure, et EELV de Marine Tondelier.

Cette possibilité d'un gouvernement Castets sans LFI pourrait donc ouvrir la porte de Matignon à la gauche, mais des consultations supplémentaires semblent nécessaires et reprendront en début de semaine.

Un nom donné mercredi ?

Ces consultations ne peuvent pas non plus trop durer au vu de l'impatience, à droite comme à gauche de l'hémicycle. Selon un participant à la consultation de vendredi, membre du NFP, Emmanuel Macron devrait prendre sa décision mercredi et l'annoncer dans la soirée. "Il se réserve le droit de revenir vers nous ", a-t-il confié à France Info de manière anonyme. Il faut dire que les Jeux paralympiques débuteront mercredi 28 août à Paris et dureront jusqu'au 8 septembre. La rentrée parlementaire, elle, se fera à la fin du mois d'octobre. Un nouveau gouvernement devrait être en place d'ici là.