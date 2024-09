Michel Barnier : des signaux vers le RN et un premier déplacement symbolique

Pour son deuxième jour de mandat, Michel Barnier s'est rendu à l'hôpital Necker. Il s'agit du premier déplacement symbolique du nouveau Premier ministre, qui a placé la santé parmi ses priorités.

En direct

17:11 - "Pas d'effets d'annonce" ni d'esbroufe, assure Michel Barnier FIN DU DIRECT - "Je ne suis pas là pour faire des effets d’annonce, pour faire de l’esbroufe, et je n’en ferai pas tout au long de mon mandat", assure le nouveau Premier ministre. Lors d'une conférence de presse, qui a suivi sa visite de l'hôpital Necker, Michel Barnier a déclaré que "le gouvernement prendra des décisions quand il sera formé dans les jours qui viennent".

16:59 - "Dans un hôpital, il y a des progrès à faire dans l’organisation, des économies à faire" "La santé sera une priorité", assure Michel Barnier à la sortie de l'hôpital Necker. Il s'y était rendu dans le cadre d'un premier déplacement symbolique. Après un moment d'écoute, il a déclaré à la presse que "sans faire de miracles, on peut faire des progrès". "On comprend mieux en écoutant les gens, en les respectant. Ici à la base, dans un hôpital, il y a des progrès à faire dans l’organisation, des économies à faire si on écoute les gens", a-t-il affirmé.

16:18 - "On ne peut pas faire de miracles", déclare Michel Barnier en visite à l'hôpital Necker Michel Barnier a organisé son premier déplacement en tant que Premier ministre à l'hôpital Necker, où il a rencontré des représentants du monde de la santé. Lors d'une table ronde, le Premier ministre a déclaré qu'"on ne peut pas faire de miracles". Au micro de BFMTV, le secrétaire général de Force ouvrière santé, Didier Birig, rappelle que "l'hôpital est en train de mourir à petit feu", avec un "déficit de 1,7 milliard" d'euros.

15:41 - Le Parlement, lieu de "construction des compromis parmi les forces républicaines", estime Yaël Braun-Pivet Yaël Braun-Pivet s'est entretenue avec le nouveau Premier ministre ce midi. À la sortie, la présidente de l'Assemblée nationale s'est exprimée sur X. Elle plaide pour que le Parlement soit "le lieu de construction des compromis parmi les forces républicaines pour apporter des résultats concrets aux Français".

15:08 - Le Premier ministre est arrivé à l'hôpital Necker Michel Barnier vient d'arriver à l'hôpital Necker Enfants malades - AP-HP. Il s'agit de son premier déplacement en tant que Premier ministre. Dans des images diffusées par plusieurs médias, on voit le nouveau locataire de Matignon s’entretenir avec des représentants du SAMU.

13:44 - Michel Barnier rencontre Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale Le nouveau Premier ministre est arrivé il y a une heure à l'Assemblée nationale pour y rencontrer la présidente de l'hémicycle, Yaël Braun-Pivet. Ils déjeunent avec elle à l'hôtel de Lassay, indique Le Parisien. Jeudi, Yaël Braun-Pivet avait demandé à Emmanuel Macron une convocation extraordinaire de l'Assemblée. Elle estime que Michel Barnier doit se présenter devant les députés "pour exposer ses priorités et participer à des séances de questions". Et d'ajouter sur X : "Le Premier ministre doit [...] nous permettre de reprendre nos travaux entamés sous la précédente législature pour répondre aux attentes des Français. Sécurité, pouvoir d'achat, logement, santé et protection des plus fragiles, les députés sont prêts."

12:48 - Michel Barnier devra être "attentif aux exigences" du RN, assure Jordan Bardella "Michel Barnier devra intégrer dans l’action qui sera la sienne les sujets qui sont ceux du Rassemblement national", a affirmé Jordan Bardella à la presse samedi matin. Le président du Rassemblement national estime que "rien ne peut se faire" sans son parti, et assure que le Premier ministre est "sous surveillance". Et d'ajouter : "Je souhaite que le Premier ministre et le futur gouvernement puissent non seulement se mettre au travail, mais qu'ils puissent être attentifs aux exigences qui sont désormais les nôtres."