Gouvernement Barnier : une première motion de censure, les explications de la gauche

Le Premier ministre fait face ce vendredi à la première motion de censure déposée contre son gouvernement par la gauche. Le NFP pointe la "négation du résultat des dernières élections législatives".

En direct

17:26 - Le NFP pointe les "orientations politiques du gouvernement Barnier" La motion de censure contre le gouvernement Barnier sera examinée mardi prochain à 17 heures à l'Assemblée nationale. Un choix motivé la composition de la nouvelle équipe gouvernementale, qui "est une négation du résultat des dernières élections législatives", et "les orientations politiques du gouvernement Barnier". "Tous les démocrates doivent s’inquiéter de la dérive autoritaire de Macron et de son Premier usurpateur Michel Barnier", lance La France Insoumise sur son compte x (anciennement Twitter).

17:10 - La motion de censure de la gauche peut-elle renverser le gouvernement ? La motion de censure déposée par la gauche ce vendredi réussira-t-elle à renverser le gouvernement ? Peu de chance, car si le Premier ministre n'est soutenu que par 220 élus, il peut compter sur le Rassemblement national (RN) qui n'a pas prévu de soutenir une censure. Du moins pas si tôt. Lire l'article Motion de censure : qui va voter avec le NFP contre le gouvernement Barnier ?

15:45 - La gauche dépose une motion de censure contre Michel Barnier La gauche vient de déposer une motion de censure contre le Premier ministre Michel Barnier, signée par 192 députés du Nouveau Front populaire. Elle sera débattue mardi 8 octobre et sera défendue par le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure. "L'existence de ce gouvernement, dans sa composition et ses orientations, est une négation du résultat des dernières élections législatives", indique le texte. Le RN a déjà fait savoir qu'il ne la voterait pas.

15:28 - Michel Barnier annonce débloquer 75 millions d'euros pour certains agriculteurs Dans un contexte de tension budgétaire certain, et à l'aube d'importantes économies notamment grâce à la fiscalité, Michel Barnier est en déplacement ce vendredi au Sommet de l'élevage. Il a annoncé le déblocage d'une "enveloppe de 75 millions d'euros" pour aider les agriculteurs touchés par la fièvre ovine. Le locataire de Matignon assure sur place ne rien avoir "oublié des protestations, de la colère et des souffrances", du monde agricole, neuf mois après les larges manifestations du secteur

12:44 - Un ex-secrétaire d'Etat chargé du Budget sceptique sur les économies annoncées par Barnier "Dans l'effort que nous allons faire pour réduire la dette, 60 milliards, il y aura deux tiers de réduction des dépenses publiques", indiquait Michel Barnier jeudi soir sur France 2. Une coupe dans le budget 2025 qui ne semble pas convaincre un ancien secrétaire d'Etat chargé du Budget. Dans les colonnes de France Info, Christian Eckert "ne voit pas comment on va trouver 40 milliards d'euros" de réductions de dépenses. Avec "huit milliards" de prélèvement sur "les 300 plus grandes entreprises" et "deux milliards sur les contribuables les plus fortunés" on "n'en est qu'à dix milliards", commente-t-il. S'il met en avant des "intentions qui sont louables", il "doute qu'elles soient respectées".

11:56 - Les débats sur le budget 2025 débuteront le 21 octobre Pour le projet de budget 2025, dossier sur lequel Michel Barnier n'exclut pas de recourir à l'article 49.3 de la Constitution, les débats débuteront à l'Assemblée nationale le 21 octobre prochain selon l'AFP. Le projet de loi de finances devra d'abord être adopté en Conseil des ministres, potentiellement le 10 octobre. La première partie du texte portant sur les recettes de l'Etat sera ensuite examinée entre les 21 et 25 octobre dans la Chambre basse du Parlement. "Un vote solennel est prévu le 29 octobre, avant que la deuxième partie, sur les dépenses, ne soit débattue à partir du 5 novembre", précise BFMTV.

11:03 - Immigration : "il faut répondre à la crise de l'accueil", conseille Manuel Bompard Après la prise de parole de Michel Barnier sur le plateau de France 2, le coordinateur de LFI Manuel Bompard s'est exprimé sur le sujet brulant de l'immigration. "Le pays a vu défiler plus de 20 lois immigration. Elles n'ont rien réglé ni rien amélioré. La France sait accueillir. Il faut répondre à la crise de l'accueil et s'attaquer aux causes de départ. Nous devons changer radicalement de logique", conseille-t-il, alors que le locataire de Matignon souhaite lui "mieux maîtriser l'immigration", sans pour autant créer une nouvelle loi.

10:28 - "C'est moi qui fixe la ligne" sur l'immigration affirme le Premier ministre Côté immigration, Michel Barnier souhaite faire "appliquer les règles pour mieux" la maîtriser. Et le locataire de Matignon s'est montré ferme en la matière ce jeudi soir sur France 2 : "C'est moi qui fixe la ligne" sur l'immigration, et "il y aura des mesures rigoureuses pour (la) maîtriser". "On vient de légiférer, on va appliquer les règles pour mieux maîtriser l'immigration, accueillir ceux qu'on a envie d'accueillir et ceux qui ont le droit d'être accueillis chez nous parce qu'ils sont réfugiés", a-t-il déclaré. En revanche, aucune nouvelle loi sur l'immigration ne sera annoncée, comme souhaité par Marine Le Pen.

10:04 - L'article 49.3, c'est quoi ? L'alinéa 3 de l'article 49 de la Constitution, communément appelé 49.3, figure au titre V de la Constitution. Ce dispositif légal sert à réguler les "rapports entre le gouvernement et le Parlement". Le Premier ministre est la personne qui peut en faire usage après délibération du Conseil des ministres. Il est alors possible de suspendre l'examen d'un projet de loi particulièrement controversé au sein de l'Assemblée nationale, et donc de toutes les tractations qui l'accompagnent. Cela permettrait au camp présidentiel de faire passer un texte en force, donc sans vote, malgré les oppositions, et d'accélérer la procédure législative, notamment en mettant fin à une éventuelle obstruction des parlementaires.