Ministre de l'Intérieur : Wauquiez écarté, qui est le nouveau favori ?

Laurent Wauquiez a révélé jeudi qu'il ne ferait pas partie du gouvernement. Alors qu'il semblait en bonne voie pour Beauvau, Retailleau semble avoir le champ libre. À moins que…

Face aux députés républicains jeudi soir, Laurent Wauquiez, qui sortait d'une réunion à Matignon, a annoncé qu'il ne ferait pas partie du tant attendu gouvernement Barnier. Le patron des députés LR à l'Assemblée a même révélé avoir refusé le poste de ministre de l'Économie. Alors qu'on le disait au coude-à-coude avec un autre ténor de la droite, le patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau, pour Beauvau, Laurent Wauquiez est désormais hors jeu. Dans le même temps, plusieurs médias, dont BFMTV et Le Figaro, ont affirmé que le nom de Bruno Retailleau aurait été proposé par Michel Barnier à Emmanuel Macron pour le ministère de l'Intérieur jeudi soir, lors de sa venue à l'Élysée.

Un profil qui pourrait être en adéquation avec les plans en matière d'immigration et de sécurité du nouveau Premier ministre. Bruno Retailleau a en effet grandement participé à la rédaction de la version durcie et adoptée de la loi immigration en fin d'année 2023, avant que les apports de son groupe soient en grande partie censurés par le Conseil constitutionnel. "L'État a perdu le contrôle", jugeait-il dans une interview publiée sur le site du parti LR. Il "n'arrive plus à faire appliquer ses lois, à protéger ceux qui les servent, à contenir une immigration incontrôlée, à tenir les quartiers où l'on tire à l'arme de guerre, […] ni à sécuriser ses prisons", expliquait-il.

Retailleau favori, deux noms supplémentaires cités

Dans le cas où Bruno Retailleau ne serait finalement pas retenu, deux autres noms avaient un temps été évoqués : Frédéric Péchenard et Laurent Nuñez. L'ancien directeur général de la police nationale, Frédéric Péchenard, serait en effet sorti du chapeau, selon Le Point. L'homme est un proche de Nicolas Sarkozy et il a déjà été approché par Emmanuel Macron pour le ministère de l'Intérieur. En 2018, l'homme s'était vu proposer une place sous les ordres de Christophe Castaner qu'il avait refusée faute d'avoir une marge de manœuvre suffisante. Mais Frédéric Péchenard pourrait être tenté de devenir le premier flic de France, une fonction qui ne serait pas sans lui rappeler sa carrière professionnelle.

Plus récemment, le nom de Laurent Nuñez était aussi arrivé sur la table. Le préfet de police de Paris a fait partie des hypothèses, mais celle-ci semble s'éloigner, selon Politico. L'homme a pourtant travaillé en tant que secrétaire d'État auprès du ministère de la place Beauvau entre 2018 et 2020 et a fait carrière dans la police jusqu'à devenir préfet de police de Marseille puis de Paris. Laurent Nuñez a-t-il refusé une proposition se sentant mieux à son poste que dans un futur gouvernement à l'avenir incertain ? La question mérite d'être posée.