Ministre de la Justice : Szpiner, Vautrin et d'autres noms évoqués pour remplacer Dupond-Moretti

Avant la nomination de Michel Barnier, Éric Dupond-Moretti confiait vouloir rester garde des Sceaux. Mais le nouveau Premier ministre pourrait vouloir placer un ténor de LR à ce poste prestigieux, à moins qu'une autre personnalité de droite n'ait sa préférence ?

Quelques jours après le second tour des élections législatives, Éric Dupond-Moretti s'était confié sans détour sur le changement de gouvernement qui se profilait. "J'aurais une certaine peine à quitter ce ministère parce que je l'aime et que j'aime les gens avec qui je travaille depuis quatre ans", expliquait sur les ondes de RTL le garde des Sceaux, le 11 juillet dernier. "Si je dois partir, parce que le Premier ministre ne souhaite pas que je reste ministre, je partirais. La peine qui est la mienne, que je viens d'exprimer, avec impudeur peut-être, est superfétatoire et n'a strictement aucun intérêt à côté de l'intérêt supérieur de notre pays", ajoutait-il cependant.

Deux mois plus tard et un Premier ministre enfin nommé en la personne de Michel Barnier, l'heure est aux pronostics. Le gouvernement devrait être annoncé la semaine prochaine, a fait savoir ces derniers jours le nouveau locataire de Matignon. Alors, Éric Dupond-Moretti va-t-il rester en poste ? Qui pour le remplacer au ministère de la Justice s'il devait quitter le navire ? "Au petit jeu des spéculations", Le Point avançait dimanche le nom de Bruno Retailleau. La nomination de Michel Barnier ayant rebattu les cartes, le patron des sénateurs LR serait pressenti à différents postes, comme l'Intérieur, l'Économie et... la Justice.

"Ça oscillerait entre l'Intérieur et la Justice", avançait mardi un sénateur LR à Public Sénat. Mais un barnieriste penchait dimanche, dans ses confidences au Point, plutôt pour Beauvau : "Bruno incarne une droite dure, ça risquerait de déplaire aux magistrats, qui sont quand même très à gauche…" Problème, si Bruno Retailleau était nommé au ministère de l'Intérieur, il ne serait "pas question de garder un Dupond-Moretti ou quelqu'un qui ne soit pas sur sa ligne comme garde des Sceaux", mettait-on en garde chez Les Républicains. Un autre proche du Premier ministre balayait toutefois mardi auprès de Public Sénat que, selon ses informations, l'hypothèse de Bruno Retailleau à la Justice semblait plutôt tenir la corde.

À moins qu'un tout autre nom ne sorte finalement du chapeau ? L'avocat Francis Szpiner, élu sénateur LR depuis 2023, a en effet lui aussi été évoqué. Fidèle soutien de la première heure de Michel Barnier, il est qualifié par un parlementaire Les Républicains d'"Éric Dupond-Moretti de droite", relaie Public Sénat. Mais "si on a un Retailleau à la Justice, on ne peut pas avoir un Szpiner à la Justice aussi", concède cette même source. Alors pourquoi pas la ministre du Travail démissionnaire, Catherine Vautrin ? C'est la dernière hypothèse avancée dans les indiscrétions du Point en fin de semaine. Issue des LR, elle aurait les faveurs d'Emmanuel Macron, qui souhaiterait la conserver.