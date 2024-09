Motion de censure : jusqu'à quand le gouvernement Barnier pourra-t-il y échapper ?

Le NFP a promis de déposer une motion de censure contre le gouvernement Barnier, tandis que le RN attend de juger sur pièce sans écarter l'option. Le danger pourrait aussi venir d'ailleurs pour les ministres.

Formé dans la douleur, le gouvernement de Michel Barnier tiendra-t-il dans la durée ? C'est toute la question. Le Premier ministre lui-même sait son exécutif à la merci d'une motion de censure. "Mon mandat est fragile, mais on va faire pour le mieux" a-t-il reconnu sur le plateau du 20 Heures de France 2, le dimanche 22 septembre 2024, au lendemain de la nomination de son gouvernement.

Michel Barnier et ses 39 ministres n'échapperont pas à des motions de censure, qui risquent d'être nombreuses, mais ils espèrent les surmonter. La première tentative pour renverser l'exécutif devrait survenir dès l'ouverture de la session ordinaire à l'Assemblée nationale, après le discours de politique générale du Premier ministre, le 1er octobre. Le Nouveau Front populaire (NFP) devrait en être à l'origine et plus précisément le Parti socialiste (PS) comme l'a indiqué Olivier Faure, patron de la formation politique, sur France 2, le 22 septembre. L'initiative est loin d'être une surprise puisque le NFP a promis dès le mois d'août de censurer tout gouvernement qui ne serait pas de gauche et/ou dirigé par Lucie Castets.

La motion de censure promise par la gauche, a priori défendue par les socialistes, a toutefois peu de chances d'aboutir. "Je sais très bien que Marine Le Pen a décidé de donner son onction au gouvernement Barnier et donc je ne pense pas qu'elle votera la motion de censure", a anticipé le patron du PS reconnaissant que le texte sera "vraisemblablement voué à l'échec".

Pour être adoptée une motion de censure doit recueillir la majorité des membres composant l'Assemblée au moment du vote, soit 289 voix si les 577 élus siègent le jour du scrutin. Or, la coalition du NFP compte 182 députés, des votes d'appoint sont donc nécessaires et cette réserve de voix, c'est dans les rangs des 126 députés du Rassemblement national (RN) qu'elle se trouve. Le parti d'extrême droite a toutefois refusé de censurer le gouvernement avant de connaître sa politique et entend donc laisser au moins quelques jours, voire quelques semaines, de sursis aux nouveaux ministres et au locataire de Matignon.

Le renversement du gouvernement Barnier reste très probable

Si la première motion de censure ne devrait pas signer la fin du gouvernement Barnier, moins de deux semaines après sa nomination, d'autres textes du même acabit pourraient renverser l'exécutif seulement quelques semaines plus tard. La gauche est décidée à censurer le gouvernement et l'extrême droite ne ferme pas la porte à cette idée non plus. Au contraire, le RN se plaît à jouer les arbitres : il pose les conditions de se son soutien au gouvernement et menace de le censurer si les exigences ne sont pas satisfaites. "On jugera sur pièce. [...] C'est nous qui déciderons si ce gouvernement oui ou non à un avenir" a déclaré le député RN Jean-Philippe Tanguy sur France Inter le 23 septembre. Jordan Bardella semble lui déjà pencher vers un côté de la balance après l'officialisation du casting de l'équipe ministérielle : "Ce 'nouveau' gouvernement signe le retour du macronisme par une porte dérobée. [...] C'est donc un gouvernement qui n'a aucun avenir", a lancé le président du RN dans un message sur X.

Les élus d'extrême droite ne sont pas les seuls à se montrer tentés pour une censure du gouvernement. Leur allié Eric Ciotti, qui a annoncé quitté le parti Les Républicains, a fait savoir sur RTL qu'il "votera une motion de censure s'il y a des impôts qui frappent à la fois les Français et les entreprises". Seulement le Premier ministre a plusieurs fois ouvert la voie à une augmentation des impôts pour certaines catégories de personnes et d'entreprises, notamment les plus aisées, avant le vote du budget 2025.

Plus inattendu, le soutien à une motion de censure pourrait venir des rangs de la macronie. Le parti présidentiel et les formations politiques alliées (MoDem, Horizons, UDI) soutiennent le gouvernement puisqu'ils y participent, mais l'aile gauche de la coalition pourrait se désolidariser et s'opposer à l'exécutif. Certains élus comme Sacha Houlié ont quitté le groupe de députés Ensemble pour la République (EPR) pour siéger en tant que non-inscrit et n'être tenu à aucun soutien forcé. D'autres à l'instar de Stella Dupont n'écarte pas une potentielle censure : "C'est possible, même si ce n'est pas du tout ce que je souhaite. On a besoin de stabilité, de travailler, de compromis. Mais il faut des gens ouverts, pragmatiques. La ligne extrêmement dure de nombre de ministres me préoccupe" a-t-elle indiqué sur RMC. Selon elle, le "gouvernement est trop à droite et n'est pas à l'image des aspirations des Français".

Des jours, des semaines ou des mois pour le gouvernement Barnier ?

Difficile de savoir si et quand le gouvernement Barnier pourrait être renversé. Il a au moins une dizaine de jours devant lui puisque même si une motion de censure est déposée le 1er octobre, elle ne sera votée que deux jours plus tard. L'article 49 de la Constitution prévoit qu'une motion de censure ne peut être votée "que quarante-huit heures après son dépôt". Pour le reste, cela dépend de la récurrence avec laquelle des motions de censure sont déposées. Il n'y a aucune limite pour déposer des motions. Les seules règles fixées prévoient que chaque texte doit être signé par un dixième des élus de l'Assemblée nationale, soit 58 députés, et que chaque élu ne peut signer plus de trois motions de censure par session parlementaire, c'est-à-dire entre octobre et juin.

La gauche disposant de 182 élus, elle peut à elle seule déposer jusqu'à neuf motions de censure. Les élus du RN peuvent en défendre au moins six et c'est sans compter sur les textes qui pourraient venir de dissidents des groupes politiques censés soutenir le gouvernement...