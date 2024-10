Barnier se paye Ciotti, Attal, Panot... Ces phrases caustiques et moqueuses qui donnent le ton

Le Premier ministre s'est lancé dans un exercice inattendu après son discours de politique générale : répondre aux critiques de l'opposition, avec sarcasme voire moqueries.

Michel Barnier est un vieux routier de la politique. En tout cas, il entend bien que tous les parlementaires avec qui il va devoir beaucoup discuter ces prochaines semaines comprennent qu'il n'est pas né de la dernière pluie. Et que sa position de chef de gouvernement, après plus de 50 ans de carrière politique, lui permet de renvoyer dans les cordes ceux qui adoptent des manières qui ne lui conviennent pas.

Mardi 1er octobre, après son discours de politique générale, les présidents de groupe ont pris la parole pour soit remercier le Premier ministre soit le mettre en garde, dans un contexte de censure qui menace l'avenir du gouvernement. A l'issue de ces prises de parole, Michel Barnier s'est autorisé beaucoup de légèretés pour leur répondre. La séquence la plus étonnante est évidemment ce message réservé à son prédécesseur Gabriel Attal, à qui il n'avait pas fait la moindre mention pendant son discours.

Manifestement agacé que l'ex-Premier ministre lui explique qu'il ne faudra pas augmenter la fiscalité pour préserver les entreprises, il s'est montré moqueur : "Je serai très attentif, très attentif, à vos propositions d'économies supplémentaires pour faire face à un déficit que j'ai trouvé en arrivant. Voilà." Et face aux rires provoqués après ce sacarsme, Michel Barnier a ajouté, comme un professeur devant ses élèves : "Il faut vous habituer les uns les autres à ce que je dise ce que je pense".

Autre pique étonnante, celle adressée à l'ancien LR Eric Ciotti, qui lui a demandé d'en faire davantage sur le dossier de l'immigration. Les deux hommes se tutoient, ils ont mené ensemble la campagne présidentielle de 2022 après s'être affrontés en primaire, mais le Premier ministre a choisi la distance pour lui répondre. "Vous avez passé un certain temps à dire des choses qui ne sont pas vraies sur mon gouvernement. Monsieur Ciotti, je vous connais bien, depuis longtemps. Bon. J'ai pas envie de faire des polémiques avec vous. Et puis j'ai pas le temps".

A Mathilde Panot, il a choisi de s'offrir d'autres bons mots. "Madame, j'ai un peu du mal à comprendre votre ton, et votre agressivité. Je vais vous dire une chose Madame la présidente Panot : plus vous serez agressive, plus je serai respectueux". A la présidente du groupe écologiste, il s'est aussi amusé : "Madame la présidente Chatelain, les sujets écologiques je connais bien, j'ai travaillé dessus bien avant vous !"