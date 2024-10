"C'est Trump qui régale" chez McDonald's, pourquoi l'ex-président se moque de Kamala Harris

Donald Trump a tenu sa promesse, il s'est rendu dans un restaurant McDonald's pour y travailler et a même servi des frites aux clients. Il en a profité pour réitérer ses accusations envers Kamala Harris.

Le candidat républicain à l'élection présidentielle américaine Donald Trump s'est mis en scène ce dimanche 20 octobre dans un restaurant McDonald's de Pennsylvanie. Il s'est amusé à jouer le rôle d'un employé à la friteuse du fast-food pour dénoncer ce qu'il considère comme un mensonge de la part de Kamala Harris. Sa concurrente a affirmé pendant la campagne avoir déjà travaillé chez McDonald's, près d'Oakland en Californie pour un job d'été en 1983, alors étudiante, ce que le magnat de l'immobilier considère comme un mensonge, accusant la démocrate d'utiliser cette fausse information comme un message pour rappeler qu'elle est issue de la classe moyenne.

"J'ai désormais travaillé 15 minutes de plus que Kamala"

Ces derniers temps, les pro-Trump ont aussi accusé Kamala Harris d'avoir menti et de n'avoir jamais mis les pieds chez McDonald's. En septembre, Donald Trump déclarait déjà vouloir travailler comme cuisinier pour "voir comment c'est", selon la chaîne CNN. Promesse tenue ce week-end : "C'est Trump qui régale", a-t-il dit à une famille de clients du restaurant dans lequel l'ex-président des Etats-Unis s'est rendu. "J'ai désormais travaillé 15 minutes de plus que Kamala, elle n'a jamais travaillé ici", a-t-il lancé quelques minutes après son arrivée dans les cuisines du restaurant de la célèbre chaîne américaine.

Donald Trump n'a pas quitté sa chemise blanche impeccable mais a enfilé un tablier avant de se faire expliquer par un employer la préparation des frites de l'enseigne. Le républicain a respecté toutes les étapes de la cuisson en égouttant le panier, jusqu'au salage avant de les servir aux clients qui passaient en voiture au drive de l'établissement. En revanche, il n'a toujours pas apporté la moindre preuve concernant la thèse du mensonge de Kamala Harris et de son emploi chez McDonald's plus jeune. De son côté, l'équipe de campagne de la démocrate n'a pas donné non plus le moindre élément pour prouver ce job d'été chez McDonald's.

Le septuagénaire n'a pas choisi ce restaurant de la Pennsylvanie par hasard, cet Etat fait partie des 7 territoires pivots de l'élection présidentielle américaine, appelés "Swing States". Ces Etats dont la couleur politique change régulièrement au gré des scrutins définissent généralement le nouveau président des Etats-Unis. Et Donald Trump sait que sa cote de popularité grimpe en flèche dans ces Etats depuis les deux dernières semaines, il entend donc surfer sur cette dynamique en renforçant sa présence sur le terrain. En Pennsylvanie - qui octroie 19 grands électeurs à son vainqueur - Donald Trump est en tête d'une courte tête avec 47,9 % des intentions de vote contre 47,1 % pour Kamala Harris. Au niveau national, le républicain est également passé devant la démocrate selon Real Clear Politics avec 48,4 % des suffrages contre 47,4 % pour sa concurrente. Là aussi, la dynamique est en faveur de l'ex-président des Etats-Unis.