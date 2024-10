Programme de Donald Trump : immigration, économie, environnement... Ses principales mesures

Basé sur un fort protectionnisme et un contrôle drastique de l'immigration, découvrez le programme de Donald Trump pour cette élection présidentielle américaine 2024.

Sommaire Economie

International

Environnement

Immigration

Avortement

En tête dans les Swing states, ces Etats clés de l'élection américaine, mais devancé de peu à l'échelle nationale, Donald Trump entend bien briguer un second mandat à la Maison Blanche et déloger le parti démocrate le 5 novembre prochain. Pour tenter de conserver les électeurs républicains acquis à sa cause et convaincre les électeurs encore indécis, l'ex-président des Etats-Unis mise sur un programme bien identifié à la droite conservatrice américaine. Retrouvez ici les derniers sondages et tendances.

Que ce soit sur le plan économique ou au sujet de l'immigration, pas de surprise, Donald Trump base son programme sur une ligne dure donnant la priorité ultime aux Américains. Il a ainsi promis d'œuvrer à la relocalisation des entreprises et industries aux Etats-Unis et de lancer "la plus grande opération d'expulsion" de migrants de l'histoire. Un point de son programme, plutôt passé inaperçu, promet également d'expulser des Etats-Unis certaines personnes en fonction de leur couleur politique. Voici cinq points clés du programme de Donald Trump, de l'économie à l'environnement en passant par le contexte international.

Economie : baisse des impôts et développement des cryptomonnaies

Le 5 septembre dernier, à New-York, Donald Trump disait vouloir en finir avec "le communisme". "Renvoyez la camarade Harris chez elle en Californie". Un avant goût de son programme, pour le moins cash, sans concession. Sur le volet économique, le magnat de l'immobilier envisage des droits de douane de "plus de 10 %" sur toutes les importations, pour financer une "large baisse d'impôts pour la classe moyenne, la classe supérieure, la classe inférieure, la classe business", explique-t-il. Dans le même temps, il entend bien faire des Etats-Unis, "la capitale mondiale du bitcoin et des cryptomonnaies".

International : quel impact sur la France et l'Union européenne ?

Depuis la loi de 1974 sur le commerce extérieur des Etats-Unis, le président américain a la possibilité d'imposer des quotas et des tarifs douaniers jusqu'à 15 % plus élevés pendant 150 jours aux pays qui présentent des excédents importants dans leur balance des paiements avec les Etats-Unis. Il pourrait donc aller plus loin que les 10 % annoncés jusqu'alors. De quoi engendrer une véritable guerre économique et commerciale entre les USA et l'UE. Toutefois, ce scénario apparaît encore comme peu probable, notamment car l'UE reste le premier partenaire commercial des Etats-Unis.

Environnement : fin des régulations et pétrole à profusion

Concernant l'environnement, l'ex-président des Etats-Unis pourrait être tenté de lever toutes les régulations possibles s'il venait à accéder à la Maison Blanche. "Pour chaque nouvelle régulation, nous éliminerons au minimum 10 anciennes lois, et franchement on n'aura aucun mal à le faire", assurait-il au début du mois de septembre. "Je mettrai rapidement fin à la grande arnaque verte" a-t-il déjà promis en cas de second mandat. "On va forer (du pétrole) comme des malades" a-t-il annoncé à ses partisans, de manière à faire "baisser très rapidement les prix de l'énergie".

Immigration : "la plus grande opération d'expulsion" de migrants

Au sujet de l'immigration, le programme de Donald Trump a le mérite d'être clair, il souhaite lancer "la plus grande opération d'expulsion" de migrants dès son élection s'il venait à rejoindre la Maison Blanche. Le milliardaire américain envisage également "d'utiliser l'armée" pour parvenir à ses fins afin et expulser les migrants, puis d'ouvrir de nouveaux camps de rétention. Le droit du sol automatique sera également annulé en cas d'élection de Donald Trump, "pour les enfants nés de migrants en situation irrégulière".

Une loi pour éloigner d'Amérique "les communistes, marxistes et socialistes étrangers"

En se plongeant dans le programme du candidat républicain, un point semble ressortir particulièrement, il s'agit du point numéro 4, "contrôle strict", du deuxième chapitre "sceller la frontière et arrêter l'invasion de migrants". Donald Trump prévoit, comme cela est indiqué noir sur blanc dans son programme, d'utiliser "la loi fédérale existante pour éloigner d'Amérique les communistes, marxistes et socialistes étrangers qui détestent les chrétiens".

Interrogé sur Fox News dimanche 13 novembre, Donald Trump affirmait que "la Garde nationale", voire "des militaires si nécessaire", devraient être dépêchés contre un "ennemi de l'intérieur", qu'il n'a pas nommé, après une question de la chaîne sur d'éventuels "agitateurs" pendant l'élection. Ce dernier a assuré vouloir réprimer "de très mauvaises personnes (...) des personnes folles, des tarés d'extrême gauche". La veille, en Californie, il s'en est notamment pris un un élu de la Chambre des représentants de l'Etat, Adam Schiff, une "ordure" et un "malade", parmi les "pires personnes ennemies de l'intérieur".

Avortement : Trump cultive l'ambiguïté

Donald Trump entretient le flou concernant l'avenir des IVG dans le pays. Il ne se positionne pas sur la ligne de la droite religieuse américaine, selon laquelle il faudrait promettre une interdiction pure et simple de l'avortement dans tout le pays grâce à une loi fédérale. "Il faut suivre son âme et conscience sur cette question, mais n'oubliez pas qu'il faut aussi remporter des élections", a-t-il déclaré. Selon Franceinfo, le Républicain tente de se présenter en défenseur des "droits reproductifs", un ajustement par rapport à son précédent mandat.