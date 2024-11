Programme de Donald Trump : immigration, économie, politique étrangère... quelles sont les mesures clés proposées par l'ancien président ?

Contrôle strict de l'immigration, relance économique, isolationnisme, voici le programme de Donald Trump pour l'élection présidentielle américaine 2024, dessiné autour de plusieurs mesures phares.

Donald Trump compte bien remporter l'élection présidentielle de ce 5 novembre, qui s'annonce pourtant serrée comme le montrent les sondages. Pour briguer un second mandat, après sa défaite de 2020, le candidat républicain a misé sur un programme bien identifié à la droite conservatrice américaine et basé sur un fort protectionnisme et un contrôle drastique de l'immigration.

Que ce soit sur le plan économique ou au sujet de l'immigration, le milliardaire axe son programme sur une ligne dure, donnant la priorité ultime aux Américains. Il a ainsi promis d'œuvrer à la relocalisation des entreprises et industries aux Etats-Unis et de lancer "la plus grande opération d'expulsion" de migrants de l'histoire. Quels sont alors les cinq points clés du programme de Donald Trump à retenir ?

Economie : baisse des impôts pour les ménages et pour les sociétés

Donald Trump a promis de "mettre fin à l'inflation et de rendre l'Amérique à nouveau abordable". Sur le volet économique, le magnat de l'immobilier envisage des droits de douane de "plus de 10 %" sur toutes les importations", afin de financer une "large baisse d'impôts pour la classe moyenne, la classe supérieure, la classe inférieure, la classe business". Il compte également détaxer les pourboires pour redonner du pouvoir d'achat. Pour les sociétés, il vise à baisser leur impôt pour favoriser l'industrie sur le sol américain. Dans le même temps, il entend bien faire des Etats-Unis, "la capitale mondiale du bitcoin et des cryptomonnaies".

International : politique isolationniste et possible éloignement de l'UE

Si Donald Trump a promis une politique isolationniste, il devrait toutefois affirmer encore plus le soutien à Israël et son "droit à se défendre" dans la bande de Gaza. Il n'a aussi cessé de proclamer qu'il règlerait la guerre en Ukraine en 24 heures. Les propos de Trump laissent aussi penser que l'Otan ne sera pas sa priorité, il avait menacé à plusieurs reprises de quitter l'organisation. Même vis-à-vis de l'UE, pas sûr que le président fasse de leurs rapports un enjeu capital. Il pourrait même engendrer une véritable guerre économique et commerciale entre les USA et l'UE. Depuis la loi de 1974 sur le commerce extérieur des Etats-Unis, le président américain a, en effet, la possibilité d'imposer des quotas et des tarifs douaniers jusqu'à 15 % plus élevés pendant 150 jours aux pays qui présentent des excédents importants dans leur balance des paiements avec les Etats-Unis. Il pourrait donc aller plus loin que les 10 % annoncés jusqu'alors. Toutefois, ce scénario apparaît encore comme peu probable, notamment car l'UE reste le premier partenaire commercial des Etats-Unis.

Environnement : fin des restrictions et forage intensif du pétrole

L'environnement n'a jamais été l'un des points forts de la campagne de l'ancien président. Il pourrait même être tenté de lever toutes les régulations possibles s'il venait à accéder à la Maison Blanche. "Je mettrai rapidement fin à la grande arnaque verte", a-t-il déjà promis en cas de second mandat. "On va forer (du pétrole) comme des malades", a-t-il annoncé à ses partisans, de manière à faire "baisser très rapidement les prix de l'énergie". Il veut ainsi intensifier les forages en Arctique, pour augmenter les stocks. Trump pourrait également envisager de quitter les accords de Paris.

Immigration : "la plus grande opération d'expulsion" de migrants

L'immigration est le sujet phare de la campagne de Donald Trump. S'il pourrait relancer la construction du mur séparant les Etats-Unis du Mexique, il souhaite surtout lancer "la plus grande opération d'expulsion" de migrants dès son élection s'il venait à rejoindre la Maison Blanche. Le milliardaire américain envisage également "d'utiliser l'armée" pour parvenir à ses fins afin et expulser les migrants, puis d'ouvrir de nouveaux camps de rétention. Le droit du sol automatique sera également annulé en cas d'élection de Donald Trump, "pour les enfants nés de migrants en situation irrégulière".

Une loi pour éloigner d'Amérique "les communistes, marxistes et socialistes étrangers"

En se plongeant dans le programme du candidat républicain, un point semble ressortir particulièrement, il s'agit du point numéro 4, "contrôle strict", du deuxième chapitre "sceller la frontière et arrêter l'invasion de migrants". Donald Trump prévoit, comme cela est indiqué noir sur blanc dans son programme, d'utiliser "la loi fédérale existante pour éloigner d'Amérique les communistes, marxistes et socialistes étrangers qui détestent les chrétiens".

Interrogé sur Fox News, Donald Trump affirmait que "la Garde nationale", voire "des militaires si nécessaire", devraient être dépêchés contre un "ennemi de l'intérieur", qu'il n'a pas nommé, après une question de la chaîne sur d'éventuels "agitateurs" pendant l'élection. Ce dernier a assuré vouloir réprimer "de très mauvaises personnes (...) des personnes folles, des tarés d'extrême gauche". La veille, en Californie, il s'en est notamment pris un un élu de la Chambre des représentants de l'Etat, Adam Schiff, une "ordure" et un "malade", parmi les "pires personnes ennemies de l'intérieur".

Santé : baisse des frais et ambiguïté sur l'avortement

S'il ne devrait pas revenir sur le programme Medicare, dédié aux seniors, et sur le Medicaid, pour les personnes les plus précaires, il veut réduire les frais de santé en promouvant la concurrence sur le marché afin de faire baisser les prix. D'un autre côté, Donald Trump entretient le flou concernant l'avenir des IVG dans le pays. Il ne se positionne pas sur la ligne de la droite religieuse américaine, selon laquelle il faudrait promettre une interdiction pure et simple de l'avortement dans tout le pays grâce à une loi fédérale. Selon Franceinfo, le Républicain tente de se présenter en défenseur des "droits reproductifs", un ajustement par rapport à son précédent mandat.