Cette somme que veut verser François Fillon à l'Assemblée pour se faire pardonner

Sept ans après l'affaire Fillon, l'ancien candidat LR propose de verser une énorme somme d'argent en guise de réparation à l'Assemblée nationale.

Souvenez-vous : l'affaire Fillon a éclaté le 25 janvier 2017, précipitant la défaite du candidat LR aux élections de la même année. Celui qui était donné grand favori de l'élection présidentielle avait finalement subi une défaite humiliante, finissant derrière Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Les révélations du Canard enchaîné sur Penelope Fillon, suspectée d'emplois fictifs, avaient considérablement compliqué la campagne de l'ancien Premier ministre, déjà affaibli en janvier.

L'enquête a relevé que Penelope Fillon a perçu environ 750 000 euros brut en tant qu'attachée parlementaire, un poste occupé entre 1998 et 2007. L'hebdomadaire palmipède avait lui reconsidéré que les sommes perçues s'élevaient à 831 440 euros brut. Le 9 mai 2022, l'ancien Premier ministre a été jugé coupable par la cour d'appel, écopant de quatre ans d'emprisonnement, dont un an ferme, de 375 000 euros d'amende et de dix ans d'inéligibilité. La Cour de cassation a par la suite reconnu la culpabilité de François Fillon tout en ordonnant un nouveau procès devant la cour d'appel afin de définir la peine pour l'ancien Premier ministre, son épouse et son ancien suppléant.

Sept ans plus après l'affaire, François Fillon entend "rendre l'argent" et a fait parvenir, selon BFMTV, un protocole d'accord prévoyant le versement de 689 989,32 euros à l'Assemblée nationale, échelonnées sur les dix prochaines années. Ce montant correspond aux dommages et intérêts qu'il avait été "solidairement" condamné à verser au Palais Bourbon avec son épouse, Penelope Fillon, et son ancien suppléant, Marc Joulaud, à l'issue de son procès en cours d'appel.

Cette proposition n'a donc rien d'anodin, puisque la cour de cassation estimait que la peine de quatre ans de prison ferme (dont un an avec bracelet électronique), instaurée par la cour d'appel, devait être revue. Un nouveau procès a donc été prévu d'ici le 25 novembre pour redéfinir sa peine. "Et pour éviter une sanction trop lourde, Fillon veut s'y présenter sous son meilleur jour. En montrant qu'il a compris les faits et qu'il a enfin prévu de rendre l'argent... " a analysé un proche de l'accusé, interrogé par BFMTV.