Gouvernement Barnier : pour Marine Le Pen, "la censure n'est pas inéluctable"

Alors que le RN avait donné jusqu'à lundi au gouvernement pour répondre à ses exigences concernant le budget 2025, Marine Le Pen se montre moins catégorique. Elle assure que "la censure n'est pas inéluctable".

L'essentiel : Le budget de la Sécurité sociale va être débattu lundi à l’Assemblée, ouvrant la voie à un 49.3 du gouvernement, puis à un vote de censure mené par la gauche. Le Rassemblement national avait donné des "lignes rouges" à respecter pour ne pas voter la censure, qui paraissait alors une évidence, mais Marine Le Pen assure que des concessions de Michel Barnier pourraient lui sauver sa place à Matignon.

La censure reste tout de même une possibilité qui sera dégainée par la gauche si le gouvernement utilise le 49.3. Une situation qui inquiète le gouvernement puisque cette motion a une chance de passer avec les voix du RN.

Les députés vont à nouveau se réunir pour débattre et voter le budget 2025. Trois votes vont être organisés, avec trois occasions pour le gouvernement de dégainer le 49.3 et trois possibilités pour la gauche de voter une motion de censure. Le 2 décembre pour le budget de la Sécurité sociale, le 6 décembre pour la loi de fin de gestion, ou le 20 décembre pour le budget 2025.

En direct

11:31 - Quelles conditions pour la censure ? Cela fait plusieurs jours que la censure du gouvernement est une option envisagée par l’opposition à l’Assemblée nationale. Mais comment cela se concrétiserait ?

Les députés vont devoir voter le budget de la Sécurité sociale (PLFSS) après des semaines de débat. Michel Barnier envisage sérieusement l’utilisation de l’article 49.3 pour faire passer son PLFSS sans le soumettre au vote de l’Assemblée. Le NFP a déjà prévenu qu’une telle manœuvre pousserait les députés de gauche à faire voter la censure du gouvernement. Pour le faire tomber, l’opposition a besoin de réunir la majorité des voix, soit 288 votes pour la censure (et non 289, deux sièges de l’Assemblée nationale étant vacants). Le NFP compte 182 élus. Pas assez donc pour voter la censure. Mais la gauche pourrait compter sur le soutien des députés RN, qui sont 125 à la chambre basse. Ensemble, la censure serait adoptée à au moins 307 voix, si tous les députés sont présents au moment du vote. Mais rien n’est encore fait. Le Rassemblement national attend encore des compromis de la part du gouvernement. Celui-ci a déjà fait un pas vers l’extrême droite, mais Marine Le Pen en attend encore plus, avec la date butoir placée demain, au 2 décembre. 10:28 - Marine Le Pen ne souhaite pas la démission d’Emmanuel Macron La censure semblant inévitable pour le gouvernement, moins de six mois après sa mise en place, la légitimité d’Emmanuel Macron est encore remise en question. LFI se prépare même à une présidentielle anticipée. Mais Marine Le Pen ne semble pas souhaiter la démission du président : "Si j’avais souhaité pousser le président à la démission, j’aurais censuré Michel Barnier dès le début et tous les gouvernements qui auraient suivi. Nous ne sommes pas dans cet état d’esprit", confie-t-elle à la Tribune Dimanche. Si, à la suite d’une éventuelle dissolution, aucun gouvernement ne parvient à mettre d’accord l’opposition, "c’est vrai que la Constitution ne donnerait alors au président de la République, pour s'en sortir, qu'une seule solution : la démission. C'est sa décision et celle de personne d’autre." 09:27 - "Nous avons été très raisonnables", estime Marine Le Pen Le gouvernement a fait des concessions au RN, notamment sur le prix de l’électricité et l’aide médicale d’État, mais l’extrême droite en veut plus pour ne pas voter la censure. Dans son entretien à la Tribune Dimanche, Marine Le Pen estime que le Rassemblement national a été "très raisonnable", assurant que les mesures faisant office de « ligne rouge » demandée par le parti à la flamme "ne représentent que 10% de (leur) contre-budget". La cheffe de file des députés RN revient également sur la concession du gouvernement sur le pris de l’électricité : "Ce n’est rien qu’une annulation de taxe, donc en aucun cas un ‘cadeau’ aux Français. Et en contrepartie, on augmente le coût du bar ? Ça, pour moi, c’est du Coluche : ‘Donne-moi ta montre et je te donnerai l’heure.’" 08:23 - Marine Le Pen veut "négocier" avec Michel Barnier Dans un entretien à La Tribune Dimanche, Marine Le Pen est revenue sur les conditions pour que le RN ne se joigne pas au vote de l’éventuelle motion de censure de la gauche, en cas de 49.3 pour le budget de la Sécurité sociale. "La censure n’est pas inéluctable. Il suffit que Michel Barnier accepte de négocier", affirme la cheffe de file des RN à l’Assemblée. Le groupe d’extrême droite a déjà donné ses "lignes rouges" à suivre pour le gouvernement s’il veut éviter la censure, qui fera tomber le gouvernement en cas de votre du RN.

Pour aller plus loin :

Le Premier ministre, qui glisse aux médias très régulièrement qu'il a accepté sa nomination sans nourrir d'ambition personnelle, pourrait rendre son tablier avant la fin de l'année. Pourquoi ? Parce que l'adoption du budget 2025 ne trouve pas de consensus chez les parlementaires. D'ailleurs, selon les informations du Parisien, même Emmanuel Macron confie en coulisses que le "gouvernement va tomber", misant sur la censure du RN, "plus tôt qu'on ne le pense". Une information démentie par l'Elysée, officiellement, mais qui vient colporter le bruit que le président prépare déjà l'après-Barnier.

Il faut dire que c'est assez clair pour tout le monde : Marine Le Pen se place désormais dans l'optique de faire tomber le gouvernement sur la présentation du budget. La présidente des députés RN, interrogée sur RTL le 20 novembre, avait posé des impératifs à Michel Barnier, exigeant de manière assez vague que le "pouvoir d'achat des Français soit préservé". Ce lundi 25 novembre, l'étau s'est resserré. Marine Le Pen s'est entretenue dans la matinée avec le chef du gouvernement et elle n'a pas semblé avoir obtenu de gages : "Michel Barnier m'est apparu en même temps courtois et campé sur ses positions. J'ai répété les lignes rouges du RN", a-t-elle dit, considérant comme très probable l'hypothèse que le RN vote la motion de censure en cas de l'utilisation du 49.3. "Nous verrons si notre propos a fait son chemin, mais rien n'est moins sûr", a-t-elle dit. "Si le gouvernement s'entête et ne veut pas discuter, alors ce gouvernement tombera", prévenait de son côté le président du RN, Jordan Bardella, mercredi 27 novembre au micro de BFMTV.

La présidente des députés RN se sait désormais au centre du jeu. Mais ses demandes sont très nombreuses : "Taper sur les entreprises et les retraités, c'est inadmissible, [...] l'augmentation de 6 milliards qu'il envisage sur le prix de l'électricité est inadmissible pour nous", a-t-elle fait savoir. Et ses exigences peuvent donner des sueurs froides au gouvernement : le moindre impact sur le pouvoir d'achat des Français serait considérée comme une ligne rouge. Compte tenu des 40 milliards d'économies - dont des mesures sur des remboursements de santé - et des quelques 20 milliards d'impôts présentés par les ministres de Bercy, il ne semble y avoir aucun doute que le pouvoir d'achat des Français sera atteint. "C'est une ligne rouge. Et si effectivement cette ligne rouge est dépassée, eh bien nous voterons la censure", a pourtant insisté Marine Le Pen.

M. Barnier a confirmé mi-novembre dans les colonnes de Ouest-France qu'il engagerait "probablement" la responsabilité de son gouvernement en ayant recours à l'article 49.3 de la Constitution, qui permettrait une adoption du budget sans vote au Parlement. "Le problème n'est pas celui du 49.3. Le problème est ce qu'il y aura dans le budget. Est-ce que Monsieur Barnier va respecter l'engagement qu'il a pris de s'attacher à ce que les groupes d'opposition puissent reconnaître dans son budget des éléments qui leur paraissent essentiels ?", s'est interrogé Marine Le Pen le 20 novembre.

Quelle victoire pour Marine Le Pen ?

Le Premier ministre peut-il encore convaincre Marine Le Pen dans les prochains jours ? Il faudrait pour cela lui offrir des gages et quelques mesures qu'elle pourra présenter comme une victoire politique "Il a l'embarras du choix", indique à Politico un soutien politique de Michel Banier, qui évoque le contre-budget "très raisonnable et chiffré" du RN. Selon les informations de BFMTV, l'extrême droite décidera lors du vote du budget en Commission mixte paritaire (CMP), qui tentera de mettre d'accord députés et sénateurs après le 12 décembre.

Reste que Marine Le Pen peut décider de l'avenir politique du locataire de Matignon, mais aussi de la manière dont vont s'écrire les prochains chapitres du feuilleton politique. Les ministres de Michel Barnier ont désormais les yeux rivés sur l'horloge : il est probable que le Premier ministre mette un terme au débat, en anticipant un blocage, en utilisant l'article 49.3, sans doute à la fin des discussions en CMP. Et il n'aura alors plus la main.

Si le RN provoque la chute du gouvernement, elle satisfera très probablement de nombreux électeurs et militants de son parti dont beaucoup ne comprennent pas le soutien tacite du RN à Michel Barnier. La crise politique provoquée pourrait aussi servir les intérêts de Marine Le Pen, qui changerait les priorités politiques au moment où sa condamnation pour détournements de fonds publics est attendue, début janvier.