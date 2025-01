Motion de censure : Bayrou peut souffler, il a trouvé comment sauver son poste

Le PS ne votera finalement pas la motion de censure contre François Bayrou et son gouvernement. Arès avoir hésité jusqu'au bout, les socialistes ont entériné leur décision en réunion de groupe parlementaire ce midi.

En direct

15:21 - François Bayrou : "Vous voulez que l’affrontement soit la loi" "Votre motion de censure (celle déposée par LFI) dit que vous ne voulez pas sortir de l’affrontement pour entrer dans le dialogue. Vous voulez que l’affrontement soit la loi", indique le Premier ministre, en réponse à l'intervention du coordinateur de La France insoumise, Manuel Bompard. "Le choix qui est devant nous (…) est entre l’affrontement intérieur perpétuel et la tentative de chercher un chemin de dialogue, de réflexion, de compromis, de négociation pour que les choses avancent. La situation de notre pays du point de vue de l’économie, de l’industrie, est terriblement inquiétante", a ajouté le Premier ministre.

15:15 - 53 députés du PS ont voté contre la censure Selon les informations de TF1/LCI, 53 membres du bureau national du PS ont voté contre la censure, 10 pour la censure et 2 ont voté l'abstention.

15:13 - Manuel Bompard (LFI) : "vous avez inventé la négociation où l’on est perdant à tous les coups" "Vous vous fichez bien de la stabilité du pays, vous l’utilisez comme un prétexte pour imposer la continuité d’une politique. Vous êtes en CDD, vous tomberez aujourd’hui ou dans quelques jours (...) Vous avez inventé la négociation où l’on est perdant à tous les coups". Manuel Bompard le regrette : "non il n’y aura pas d’abrogation de la retraite à 64 ans. Les raisons de vous censurer sont nombreuses mais certains dans l’hémicycle s’apprêtent à sauver votre gouvernement et servir de béquille (...) Notre pays n’est pas condamné au macronisme. Nous sommes dans ce clair-obscur d’où surgissent les monstres", a déclaré le coordinateur de La France insoumise, pour défendre la motion de censure du parti contre François Bayrou.

14:49 - Le programme des débats avant le vote La motion de censure déposée par LFI sera débattue dans une dizaine de minutes, à partir de 15 heures, et défendue par le Coordinateur insoumis Manuel Bompard. Dans la foulée, plusieurs intervenants prendront la parole à l'Assemblée nationale, pour représenter chaque force politique présente. Voici la liste des différents orateurs : Olivier Faure (PS), Michèle Tabarot (Droite républicaine), Cyrielle Chatelain (écologistes), Bruno Fuchs (Les démocrates), François Jolivet (Horizons), Stéphane Lenormand (Liot), Elsa Faucillon (Gauche démocrate et républicaine), Maxime Michelet (UDR), Sébastien Chenu (RN), Annaïg Le Meur (EPR) et Stella Dupont (non inscrit). Sans oublier le Premier ministre, François Bayrou.

14:42 - 4 000 postes d'enseignants supprimés ? Bayrou rétropédale "Le gouvernement confirmera (…) l’abandon de la suppression de 4000 postes d’enseignants dans l’Education nationale", a également indiqué le Premier ministre François Bayrou dans sa lettre adressée aux députés du Parti socialiste (PS), ce jeudi, une heure seulement avant l'examen de la motion de censure déposée par LFI, dans la chambre basse du Parlement.

14:37 - François Bayrou revient sur le délai de carence pour les fonctionnaires "Le gouvernement confirmera (...) l'abandon de l'ajout de deux jours de carence pour les agents publics", indique le Premier ministre dans sa lettre adressée au PS ce jeudi. Autrement dit, le délai de carence ne passera pas de 1 à 3 jours pour les fonctionnaires, comme cela avait été proposé.

14:33 - Le projet de taxe sur les hauts revenus, maintenu dans le budget 2025 François Bayrou a acté le "maintien" dans le PLF 2025 de la "contribution différentielle sur les hauts revenus" : une concession et une main tendue au PS. Cette taxe, qui devait rapporter 2 milliards d'euros dans la version initialement présentée par Michel Barnier, a vocation à être remplacée par "un nouveau dispositif pérenne de lutte contre une injuste optimisation fiscale", promis "au plus tard" pour le budget 2026, indique le Premier ministre dans un courrier adressé aux chefs des députés et sénateurs socialistes, une heure avant le début de l'examen de la motion de censure dans la chambre basse du Parlement.

14:19 - François Bayrou prône "une méthode de dialogue entre sensibilités différentes" "Je souhaite que ces propositions, nées de nos échanges démocratiques, qui font converger les initiatives parlementaires de vos groupes, et de celles d’autres groupes qui soutiennent et participent au gouvernement, inaugure une méthode de dialogue entre sensibilités différentes nécessaire à la stabilité de notre pays", précise le Premier ministre François Bayrou, dans sa lettre transmise aux députés du Pati socialiste (PS), ce jeudi 16 janvier. Une lettre et des garanties qui ont conduit les décideurs socialistes à ne pas voter la motion de censure contre le gouvernement en place, malgré d'importants désaccords ces derniers jours.

14:00 - Le PS ne votera pas la censure Selon les informations du Figaro, le PS ne votera pas la censure contre François Bayrou, une décision entérinée lors d'une réunion de groupe parlementaire ce jeudi midi. Elle doit encore être validée par le bureau national. "On a maintenu le doute sur notre position jusqu’au bout pour tenter d’obtenir davantage de Matignon", précise un élu auprès du quotidien.

13:54 - La lettre de François Bayrou aux socialistes Dans une lettre adressée au PS, François Bayrou dit acter les avancées obtenues par ces derniers dans la négociation avec le gouvernement. Le Premier ministre revient notamment sur sa proposition de conférence sociale sur les retraites et qu'en l'absence d'accord, les avancées trouvées seront présentées au Parlement. Dans le même temps, le locataire de Matignon affirme que le projet de taxe sur les hauts revenus est maintenu dans le budget de 2025 et renonce au passage d'un à trois jours de carence en cas d'arrêt maladie pour les fonctionnaires.

13:49 - Une député écologiste ne votera pas la motion de censure La députée Ecologiste des Deux-Sèvres Delphine Batho a indiqué qu'elle ne votera pas la motion de censure contre François Bayrou. "Je ne suis pas pour le chaos institutionnel permanent", explique-t-elle affirmé au Courrier de l’Ouest. Une position qui va à l'encontre du groupe écologiste. Marine Tondelier avait indiqué hier voter la motion de censure.

12:13 - Un bureau national du PS à 12h30 Un bureau national du PS est convoqué ce jeudi 16 janvier à 12h30 pour trancher sur le vote de la motion de censure (ou non) contre le gouvernement Barnier, selon les informations de TF1/LCI.

12:12 - "Nous attendons des précisions", indique Arthur Delaporte (PS) Censure ou pas ? "Il y a chez nous un esprit de responsabilité (...) mais aussi des interrogations. Est-ce que nous avons obtenu de la justice? C'est de cela aussi que nous devons débattre. Il y a des choses qui nous irritent toujours et sur lesquelles nous attendons des précisions", indique l'élu PS du Calvados, Arthur Delaporte au micro de BFMTV, à quelques minutes de la dernière réunion des socialistes pour trancher.

11:50 - Les différents intervenants lors du débat de la motion de censure La motion de censure déposée par LFI sera débattue à partir de 15 heures, et défendue par le Coordinateur insoumis Manuel Bompard. Dans la foulée, plusieurs intervenants prendront la parole à l'Assemblée nationale, pour représenter chaque force politique présente. Voici la liste des différents orateurs : Olivier Faure (PS), Michèle Tabarot (Droite républicaine), Cyrielle Chatelain (écologistes), Bruno Fuchs (Les démocrates), François Jolivet (Horizons), Stéphane Lenormand (Liot), Elsa Faucillon (Gauche démocrate et républicaine), Maxime Michelet (UDR), Sébastien Chenu (RN), Annaïg Le Meur (EPR) et Stella Dupont (non inscrit). Sans oublier le Premier ministre, François Bayrou.