Motion de censure : pour rester, Bayrou contraint de négocier le soutien du PS

Pour s'assurer un avenir à Matignon, François Bayrou devra résister à la motion de censure qui sera déposée mardi prochain par LFI. Pour cela, il doit obtenir des garanties du PS sur les retraites et ficeler le fameux "pacte de non-censure".

François Bayrou prononcera sa déclaration de politique générale (DPG) le 14 janvier prochain. L'occasion pour La France Insoumise (LFI), comme elle l'a déjà affirmé, de déposer après cette dernière une motion de censure contre le gouvernement du tout fraichement nommé locataire de Matignon. Si cette frange de la gauche est d'ores et déjà contre le Premier ministre, et c'est le moins que l'on puisse dire, les autres forces placées sur la gauche de l'échiquier politique français ne sont ni fermées à la discussion, ni totalement favorables à l'orientation qui devrait être déployée par François Bayrou.

Voilà pourquoi, le nouveau chef de l'exécutif doit encore convaincre les Socialistes, les Communistes, ainsi que les Ecologistes. Tous donneront une première réponse quant au fameux pacte de non-censure - tant désiré par le gouvernement pour ne pas tomber plus tôt que celui dirigé par Michel Barnier - lors du vote de la motion de censure insoumise, dans la chambre basse du Parlement, mardi prochain. En réalité, tout pourrait se jouer dès ce week-end, en préambule du discours de François Bayrou, et surtout, en coulisses pendant les dernières consultations.

Si le Rassemblement national (RN) était jusqu'alors perçu comme l'arbitre du jeu et la caution de survie du gouvernement, notamment avec le précédant exécutif, il ne devrait pas poser de gros problèmes à l'équipe de François Bayrou cette fois-ci. Eric Lombard (ministre de l'Economie) et Amélie de Montchalin (Comptes publics) reçoivent ce vendredi les députés RN Sébastien Chenu et Jean-Philippe Tanguy. Selon les informations de Politico, ces derniers "devraient se contenter de défendre leur contre-budget". Autrement dit, ils ne voteront pas la motion de censure initiée par LFI.

La réforme des retraites : juge de paix pour le PS

En revanche, les discussions battent leur plein avec la gauche, et c'est bien là que tout va se jouer pour le gouvernement de François Bayrou. "On est dans l'idée d'un accord de non-censure dont les principes pourraient être annoncés lors de la DPG", glissait auprès de Politico un conseiller de l'exécutif. Et un sujet brûle toutes les lèvres : les retraites. Il est l'élément central qui pourrait déterminer si oui ou non, la gauche marche avec le gouvernement en place et accepte le pacte de non-censure. Le Parti socialiste (PS) réclame une suspension de l'application de la mesure d'âge des 64 ans pendant 6 mois, le temps de la renégociation de la réforme, comme indiqué par le président des sénateurs socialistes, Patrick Kanner.

"Nous avons combattu bec et ongles cette réforme que nous considérons comme injuste socialement (...) Aujourd'hui, si nous avions la majorité absolue à l'Assemblée, la réforme serait abrogée. On reviendrait à la réforme Touraine", qui fixait à 43 annuités la durée de cotisation, avec un âge légal de départ à la retraite à 62 ans, déclarait Patrick Kanner ce vendredi au micro de France Info. Si la Macronie n'ira pas sur ce terrain là, bien évidemment, elle n'a d'autre choix que de prendre en compte les revendications socialistes, sans quoi, les heures de l'exécutif seraient comptées. Une chose est sûre, le PS tend clairement la main. "Si nous sommes entendus, et c'est une question de jours, voire d'heures, il n'y aura pas de censure", assure l'homme fort de la gauche au Sénat.

En revanche, la députée écologiste Sandrine Rousseau a déjà indiqué qu'elle voterait bien la motion de censure. Si elle est imitée par l'ensemble des députés EELV, cela représente d'ores et déjà 28 votes contre le gouvernement en place. Cette fragmentation de la gauche pourrait donc jouer contre François Bayrou à l'approche de sa déclaration de politique générale.

LR et le bloc central derrière Bayrou, sauf si...

Quid de la majorité - aussi relative soit-elle - présidentielle ? Alors qu'une taxation des hauts patrimoines, comme évoqué par le journal L'Opinion serait envisagée à Bercy, le palais de l'Élysée n'a de son côté pas souhaité apporter de précision. Pour ne pas froisser les alliés du gouvernement ? Difficile à dire, mais François Bayrou devra également faire attention à ne pas oublier complètement ses amis d'Horizons et des Républicains. "Si tu gagnes à gauche ce que tu perds dans le socle commun, ça ne sert à rien", ironisait un conseiller gouvernemental, ce jeudi, dans les colonnes de Politico.

Justement, détricoter la réforme des retraites pourrait être une ligne rouge à ne pas franchir pour le camp Macron, et les députés Ensemble pour la République. Si les alliés de François Bayrou ne semblent pas prêts à lui jouer un mauvais tour, attention à ne pas trop tirer sur la corde, sous peine de tout perdre. À droite, chez Les Républicains, la réforme des retraites sera également un élément clé de décision. Si l'exécutif se contente d'opérer des ajustements, il n'y aura aucun problème, pas de censure. En revanche, "s'il y a une remise en cause des paramètres fondamentaux, là c'est un autre sujet", prévient un proche du chef de file des députés LR Laurent Wauquiez, auprès de Politico. Le gouvernement est prévenu, faire des choix, oui, mais dans la limite du "raisonnable".