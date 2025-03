Un "manuel d'instruction en cas de crise" bientôt envoyé aux Français : mais que contient-il ?

Le gouvernement va envoyer dans les prochaines semaines un manuel donnant des conseils pratiques pour faire face à une éventuelle "menace imminente".

Le gouvernement prépare un "livret" de conseils, listant les bons réflexes et le matériel qu'il est bon d'avoir chez soi en cas de menace. C'est ce qu'a dévoilé ce mardi 18 mars Europe 1, qui illustre son article sur son site Internet d'une image de "kit de survie" avec des médicaments, en assurant dans son titre que ce livret est conçu comme un "manuel de survie de crise ou de conflit armé". On apprend cependant qu'il s'agit d'un guide d'une vingtaine de pages ne faisant pas mention de la guerre menée par la Russie en Ukraine, mais d'un livret listant plus prosaïquement les "bons gestes à adopter en cas de menace imminente en France".

D'ailleurs, dans la matinée, le gouvernement a tenu à indiquer auprès de l'AFP que ce livret, coordonné par le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), qui sera finalisé au printemps, ne vise "absolument pas" à préparer la population à la perspective d'une guerre, comme le laissait entendre Europe 1, radio des médias appartenant aux médias Bolloré. Le média assurait que le modèle de ce guide était un livret édité par les autorités suédoises, préparant leurs habitants à l'éventualité d'un conflit armé. Ce qui est faux.

De quelles menaces s'agit-il ? Les catastrophes naturelles, l'émergence d'une nouvelle épidémie, un accident industriel, nucléaire ou un conflit militaire. Selon les informations d'Europe 1, la première partie de ce guide, intitulée "Se protéger", est faite pour "sensibiliser la population française à la notion de solidarité", avec toute une série de conseils sur les bons réflexes à se forger, comme notamment avoir accès facilement aux numéros de son entourage ou se composer une trousse à pharmacie, des stocks de boîtes de conserve, du matériel palliant une panne d'électricité comme des lampes torche.

La deuxième partie est consacrée aux premiers gestes en cas d'alerte : appeler les secours, les pompiers, le Samu, bien fermer son logement selon la situation de crise, écouter les radios donnant les informations sur la situation, etc. La dernière partie fait le point sur la manière de s'engager. "C'est la partie civique du livret, l'objectif est de sensibiliser tout le monde, jeunes, cadres et même retraités", a indiqué à Europe 1 une "source proche du dossier". Ces quelques pages donnent des éléments d'informations pour se rendre utile à la vie de son pays, comme entrer dans la réserve militaire, dans une équipe de pompiers militaires ou dans une structure au service de sa commune par exemple. Europe 1 ajoute que ce guide a pour titre provisoire "Manuel d'instruction en cas de crise", mais il pourrait changer à l'issue de validations, attendues par le Premier ministre et le président de la République.

Notons que le gouvernement a déjà créé une plateforme numérique avec un site dédié en mai 2023, avec des informations données dans le but de "se préparer à une situation d'urgence". Les services du gouvernement y listent déjà des éléments du même type, avec "les lieux de rassemblement et les numéros à connaître (secours, famille…)", "les réflexes pour sécuriser mon habitation (couper l'eau, l'électricité, le gaz…)", mais aussi les conseils pour constituer un kit d'urgence avec radio à pile, médicaments, eau potable, argent liquide, chargeur, vêtements chauds, doubles de clé, etc.