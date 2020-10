En 1989, Trump a acheté la compagnie aérienne Eastern Airlines Shuttle, proposant des vols entre New York, Boston et Washington toutes les heures. La flotte comportait alors 17 jets, récupérés par le businessman pour 365 millions de dollars. Parquet de qualité et robinetterie plaquée or dans les appareils.

Prospère pendant trente ans, la compagnie s'est tout bonnement crashée une fois aux mains de Donald Trump. Sa fièvre du luxe lui a fait ajouter parquet de qualité et robinetterie plaquée or dans les appareils, pour une entreprise en faillite au bout de quatre ans sans remboursement des créanciers.