5G : que sait-on sur ses risques éventuels pour la santé ?

"Donc nous, on essaye de voir sur différents marqueurs biologiques ce qu'il en est, et on compare cette situation versus une situation où les cellules ne sont pas exposées [aux ondes électromagnétiques, ndlr], pour voir s'il y a des choses qui bougent.

On a différentes façons de monter nos protocoles expérimentaux pour voir si tel ou tel point de départ déclenche quelque chose. Pour certaines de nos études, appelées "haut débit", on essaie de regarder le plus de paramètres possibles en même temps ; pour d'autres on se base sur un a priori de départ, qu'on va scruter plus précisément.

On a déjà analysé plein de choses différentes : l'expression génétique, le stress oxydant [alias stress oxydatif, qui correspond à une agression des cellules, ndlr], le métabolisme…"