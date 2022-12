Streptocoque A chez les enfants : plusieurs morts en France, l'alerte des médecins

La Direction générale de la santé (DGS) appelle les médecins à être vigilants sur les infections causées par le streptocoque A. La bactérie majoritairement bénigne a causé la mort de trois personnes en France ces dernières semaines.

Le streptocoque A est à l'origine d'infections bénignes et fréquentes, mais ces derniers jours les autorités sanitaires appellent à la vigilance sur cette bactérie. En cause ? Une recrudescence de cas et la mort de trois malades infectés par le streptocoque A, dont deux enfants. Mardi 6 décembre la Direction générale de la santé (DGS) a fait savoir dans un communiqué que les autorités sanitaires avaient enregistré un "nombre plus important qu'habituellement" de cas d'infection à la bactérie, dans différentes régions, dont l'Occitanie, l'Auvergne Rhône-Alpes et la Nouvelle Aquitaine, au cours des quinze derniers jours. Le streptocoque A a déjà conduit "au moins 8 enfants sans facteurs de risque identifiés" en service de réanimation et trois cas ont été détectés chez des adultes, mais ces quelques cas ne sont certainement pas les seuls en France. La circulation accrue de la bactérie est d'ailleurs liée à une augmentation des "formes graves" telles que des laryngites, des pleuropneumopathies ou des arrêts cardio-respiratoires note également la DGS. L'autorité ajoute toutefois que les cas d'infection au streptocoque A n'ont "pas de lien entre eux" et semblent provoqués par "des souches différentes".

Reste à comprendre pourquoi et comment le streptocoque A se propage en France. Des "investigations" sont en cours pour le découvrir selon la DGS qui invite les professionnels de santé à participer aux efforts de prévention pour repérer les infections causées par la bactérie comme l'angine ou la scarlatine, infection infantile très fréquente. Les médecins sont d'ailleurs poussés à réaliser des tests diagnostiques quand les symptômes de ces infections sont observés et à signaler tous les cas de formes graves aux Agences régionales de santé.

Le streptocoque A, qu'est-ce que c'est ?

Le streptocoque A, et son cousin le streptocoque B, sont des bactéries responsables d'infections majoritairement bénignes et surtout courantes pendant la saison hivernale. Les angines, l'impétigo ou la scarlatine (fièvre écarlate) font partie des formes d'infections provoquées par le streptocoque A. Chez les enfants et les personnes à risque, la bactérie peut toutefois déclencher des maladies plus graves et parfois mortelles comme le syndrome du choc toxique, explique l'Institut Pasteur.