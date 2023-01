Pénurie d'antibiotiques : un risque pour les patients ? Quelles solutions ?

Face à la pénurie d'antibiotiques annoncée depuis décembre, les pharmacies et le gouvernement s'organisent pour trouver des solutions et limiter les risques pour les patients. L'exécutif espère un retour à la normale dans le courant du mois.

Les craintes des médecins étaient fondées. L'amoxicilline, l'antibiotique le plus utilisé et le plus vendu en France, manque dans 70% des pharmacies de l'hexagone en ces premiers jours de l'année 2023. Un début de pénurie qui était pourtant annoncé par les professionnels de santé depuis plus d'un mois. Fin novembre, plusieurs organisations dont la Société française de pédiatrie et la Société de pathologie infectieuse de langue française prévenaient dans un communiqué que "toutes les conditions sont réunies pour une crise majeure de santé publique en pédiatrie [d'ici à] quelques jours." En cause ? L'épidémie de bronchiolite d'une force inédite qui s'est déclarée très tôt et a duré plusieurs semaines poussant à une surconsommation d'antibiotiques – en particulier d'amoxicilline utilisée contre les infections bactériennes – par rapport aux prévisions.

Mais une fois le constat établi, impossible de renverser la tendance ou de remédier à la pénurie d'antibiotiques du moins dans l'immédiat. Le gouvernement après un mois d'alertes a espéré le 29 décembre voir la pénurie se résorber dans le courant de janvier 2023 grâce aux livraisons de cerfpodoxime, un médicament alternatif à l'amoxicilline, mais les pharmacies restent sur leur garde. De leur côté, les patients ont toujours un accès restreint au produit antibiotique, lorsque ce dernier est encore disponible en pharmacie, compliquant parfois la prise en charge et le rétablissement des malades.

La pénurie d'antibiotiques fait-elle courir des risques aux patients ?

En hiver, l'amoxicilline est un des médicaments les plus vendus dans les officines pour faire face aux différentes infections que sont les grippes, les bronchiolites ou encore les pneumonies. Et leur absence au moment où le pays est en proie à une triple épidémie n'est pas sans risque. Alors que pour l'heure se sont essentiellement les médicaments à base d'amoxicilline destinés aux enfants qui manquent, les professionnels de santé redoutent que la pénurie s'étende aux formes "adultes" du produit puis aux antibiotiques de substitution. Mais quelle que soit son étendue, la pénurie peut avoir des conséquences mortelles sur certains patients gravement malades ou plus vulnérables, enfants comme adultes.

Quelles sont les solutions face à la pénurie d'antibiotiques ?

En première ligne face à la pénurie d'antibiotiques, les pharmacies ont été mobilisées. 40 préparatoires d'officines et 7 préparatoires hospitaliers se sont mis à produire de gélule d'antibiotique pour pallier la rupture de sirop d'amoxicilline. Une action coordonnée par un protocole impliquant le ministère de la Santé et l'Agence nationale de la sécurité du médicament. Cette initiative permet de couvrir "30% des 400 000 traitements d'amoxicilline vendus par mois en France", écrit France 3 Pays de la Loire.

Le gouvernement a aussi misé sur une autre solution de recours en commandant de la cerfpodoxime comme il l'a indiqué le 29 décembre lors d'une réunion avec les syndicats de pharmaciens, la direction générale de la santé et l'agence du médicament ANSM. Mais du côté des professionnels, la stratégie ne convainc pas encore totalement et le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF), Philippe Besset, a lancé le 30 décembre sur Ouest-France : "Le ministère nous a assurés que les labos avaient livré de la cerfpodoxime mais on ne peut pas encore en commander dans nos officines. Il y a une distorsion entre le discours des labos et la disponibilité réelle pour le patient."