Antidouleurs par excellence, ces 3 huiles essentielles sont les meilleures pour soulager vos articulations et l'arthrose

Prises seules ou combinées, ces trois huiles essentielles peuvent agir comme de puissants anti-douleur selon les aromathérapeutes.

L'aromathérapie se développe, comme les nouvelles médecines douces, à grande vitesse. Et certaines huiles essentielles peuvent s'avérer être de puissants alliés en cas de douleurs persistantes. Selon l'aromatologue Sandrine Mille, qui publie un article sur le site Passeport Santé, trois d'entre elles, certainement peu connues, peuvent même soulager et calmer les inflammations. De quoi grandement améliorer le quotidien des Français qui, selon des données de l'Institut national de la santé, et de la recherche médicale (Inserm), sont 93% à s'être déjà plaint de douleurs articulaires.

La gaulthérie couchée est utilisée pour ses propriétés antidouleurs et anti-inflammatoires. En huile essentielle, elle est très prisée des kinésithérapeutes et encore plus des sportifs qui sont sujets à des douleurs articulaires ou musculaires intenses et répétées. Antidouleur par excellence, cet arbrisseau des bois et des marais, est très riche en salicylate de méthyle naturel (presque 100%), un composant précurseur de l'aspirine. La gaulthérie a aussi des propriétés rubéfiantes et antispasmodiques qui favorisent la détente des muscles.

L'eucalyptus citronné est la star de l'été, connu pour son effet répulsif pour les insectes, cette huile essentielle est l'ennemi numéro un des moustiques lorsqu'elle est utilisée en diffusion. Toutefois, ce n'est pas son seul super pouvoir, en application cutanée cette huile essentielle, dont l'arbre à l'odeur de citronnelle pousse en Australie, est particulièrement conseillée pour combattre les tendinites, les sciatiques, les courbatures ou encore les lumbagos. Elle a aussi des effets sur les démangeaisons et les mycoses cutanées.

Le lavandin est, comme son nom le présume, un hybride naturel de deux sortes de lavandes (la lavande fine et la lavande aspic). Lui aussi fonctionne comme un antidouleur. Cette huile essentielle que l'on extrait de la fleur est particulièrement efficace en cas de crampes puisqu'elle agit comme un décontractant musculaire. Très prisé pour son parfum, le lavandin agit aussi sur la qualité du sommeil et apporte calme et sérénité. Traditionnellement l'huile essentielle de lavandin a aussi des propriétés anti-infectieuses, antifongiques et peut servir en complément des soins anti-poux.

Attention tout de même, les huiles essentielles concentrent des substances potentiellement irritantes et doivent donc être utilisées avec précaution et selon un certain dosage, c'est pour ces raisons qu'une partie d'entre elles ne sont disponibles qu'en pharmacie. Dans tous les cas de figure, l'avis d'un médecin est conseillé. Il est par ailleurs fortement recommandé de ne pas les appliquer directement sur la peau, mais plutôt de les diluer avec des huiles végétales telles que l'arnica ou la calophylle inophyle. Enfin, leur utilisation ne convient pas aux femmes enceintes et aux enfants. Mieux vaut donc se renseigner en amont sur les bienfaits et les risques de ces huiles.