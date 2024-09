Pour connaitre votre véritable poids, privilégiez ces deux moments clés de la semaine

Pour avoir une véritable idée de son poids, il est préférable de respecter une certaine fréquence et quelques conditions.

Si surveiller son poids est important, cela ne doit pas virer à l'obsession. Il n'est donc pas nécessaire de se peser tous les jours. D'ailleurs, votre poids change plusieurs fois en une seule journée. Cela peut être lié à l'alimentation, l'hydratation, l'activité physique, les émotions, les hormones... Pour les femmes, il est ainsi déconseillé de monter sur la balance à l'approche des règles car il y a une rétention d'eau plus forte à ce moment-là. La pesée ne doit pas non plus avoir lieu après une séance de sport, car avec ce qui a été éliminé et la transpiration, le résultat sera en dessous de la réalité.

Certains contre-sens sont aussi à éviter : le muscle pesant plus lourd que la graisse, il est en effet possible de prendre du poids en faisant du sport. Il faut aussi savoir comment bien utiliser sa balance. Il est important de monter doucement avec les pieds bien à plat de chaque côté. Ensuite, le poids doit être bien réparti entre les deux jambes. Surtout, il faut rester bien droit pendant la pesée et éviter de trop pencher son buste pour regarder le cadran, cela pourrait modifier les chiffres. Un simple petit coup d'œil suffira.

Il est aussi préférable de monter toujours sur la même balance, car d'un appareil à l'autre, les réglages peuvent être différents, ne donnant pas le même résultat. Une fois le pèse-personne choisi et bien réglé, il ne faut plus le déplacer et aussi éviter de le poser sur un tapis. Enfin, la pesée doit être réalisée déshabillée pour enlever le poids des vêtements.

Ces préalables établis, il est recommandé de ne pas se peser plus d'une fois par semaine. Une fois tous les quinze jours serait même suffisant tant que c'est toujours le même jour et dans des conditions similaires. Le jour et le moment exact où il faut se peser est d'ailleurs très important pour avoir une meilleure idée de son véritable poids. Selon le diététicien Jeremy Gorskie dans une vidéo réalisée avec Michel Cymes, l'un des jours les plus déconseillés pour se peser serait le lundi. Le week-end est un moment de détente où les repas peuvent être plus conséquents, voire précédés d'un petit apéro. Il n'est donc pas conseillé de monter sur la balance juste après, car il y aura un peu plus de rétention d'eau.

L'idéal est donc de choisir un jour éloigné des week-ends, plutôt le jeudi ou le vendredi et ne pas se fier au poids obtenu à la suite des repas. Concernant l'heure, cela dépend de votre heure de réveil, car il faut plutôt se peser le matin pour être à jeun. Passer par la case toilettes avant, c'est encore mieux, car absolument rien ne viendra peser en plus sur la balance. Ainsi réveil, toilettes, pesée un jeudi ou un vendredi matin, toutes les deux semaines semblent la routine idéale pour avoir une vision de son poids la plus exacte possible.