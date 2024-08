Boire de l'alcool pendant l'été est encore pire, un effet méconnu sur la peau enfin révélé

En été, la consommation d'alcool a tendance à être plus importante. Pourtant, c'est la pire période pour en consommer, et votre peau en subit les conséquences...

Un petit verre de rosé, une bière ou un bon Spritz bien frais en terrasse l'été est un petit plaisir pour beaucoup. C'est un moment de détente à partager pour nombre de Français, même s'il est très important de consommer l'alcool avec modération. Si cette recommandation est valable toute l'année, elle est d'autant plus importante en été où la consommation est souvent plus conséquente et parfois abusive.

Avec la chaleur, le corps a encore plus besoin de s'hydrater. Même si certaines boissons alcoolisées peuvent sembler rafraichissantes, elles n'hydratent pas. Au contraire, elles produisent souvent l'effet inverse. Il y a notamment un effet diurétique. Les urines sont plus fréquentes et donc la quantité d'eau évacuée est supérieure à celle ingérée avec la boisson alcoolisée, entrainant un assèchement.

Il y a alors un risque accru de coup de chaud, qui peut transparaitre par des rougeurs, des maux de tête, de la fièvre ou encore des vomissements. "La toxicité de l'alcool augmente avec la chaleur", a assuré le médecin généraliste François Baumann à BFMTV. "Dans le corps, ça reste sur des endroits où ça ne devrait pas rester, c'est-à-dire sur le cerveau et ça donne des troubles qui peuvent exister au départ mais qui sont surmultipliés par l'effet de la chaleur", a-t-il précisé.

D'après une étude parue dans la revue scientifique British Journal of Dermatology, une autre raison méconnue est mise en lumière et peut s'avérer très surpenante : combiner alcool et soleil n'est aussi pas bon pour la peau. L'alcool rendrait la peau plus sensible aux UV et donc au coup de soleil. 18% des coups de soleil sévères seraient liés à cette combinaison. Il est donc nécessaire de faire attention à sa consommation mais aussi à bien se protéger.

Il est préférable de boire un grand verre d'eau quand la soif se manifeste. L'été, il ne faut pas hésiter à en boire en quantité. De plus, lors d'une soirée de grande consommation, il est préférable d'alterner un verre d'eau, un verre d'alcool et de manger en même temps. Attention, le risque de gueule de bois est d'ailleurs plus important en cas de forte chaleur. Santé Publique France déconseille aussi de boire avant d'aller se baigner pour éviter un choc thermique. Sous l'effet de l'alcool, le corps se refroidit plus rapidement dans l'eau. Alors prudence cet été !