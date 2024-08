La fréquence de vos selles a un impact sur votre santé, voici les limites à connaître

Selon une étude, la fréquence de vos selles peut avoir des conséquences sur votre santé.

Combien de fois par semaine allez vous aux toilettes pour faire vos selles ? Cela varie énormément selon les personnes. Si on pourrait penser que c'est anodin, en réalité, selon une nouvelle étude publiée dans Cell Reports Medicine, la fréquence des selles influence la santé. Pour le démontrer, les scientifiques de cette étude ont recueilli des données cliniques, biologiques et sur les modes de vie de 1400 volontaires adultes en bonne santé.

Les fréquences de selles autodéclarées des participants ont été classées en quatre catégories : constipation (une à deux fois par semaine), normale-faible (trois à six fois par semaine), normale-élevée (une à trois fois par jour) et diarrhée (plus de quatre fois par jour).

Les chercheurs ont alors constaté que chez les personnes en bonne santé, mais constipées, il y a une augmentation des toxines dans la circulation sanguine et celles-ci peuvent affecter les reins. Lorsque les selles restent trop longtemps dans l'intestin, les microbes épuisent les fibres et fermentent à la place les protéines, produisant alors ces toxines.

Pour la diarrhée, les personnes touchées étaient victimes d'inflammation et de lésions hépatiques suite à la sécrétion d'un excès d'acide biliaire, que le foie doit recycler. Les personnes les plus concernées par les selles peu fréquentes sont, parmi les participants, les plus jeunes, les femmes et les personnes dont l'indice de masse corporelle est plus faible.

Il serait donc préférable d'aller une fois ou deux fois aux toilettes pour les gros besoins par jour. En étudiant les modes de vie des participants, les chercheurs ont fait un autre constat : "C'est le fait de manger plus de fruits et de légumes qui a été le signal le plus important" observé chez les personnes avec des selles régulières. La consommation d'eau et la pratique d'une activité sportive régulière jouent aussi un rôle.

Si la régularité est importante, qu'en est-il de l'horaire des selles ? Il est courant de faire ses selles le matin. "Notre intestin grêle et notre côlon se déplacent de manière très différente pendant le temps de l'alimentation et de la digestion, par rapport à la phase de jeûne. Pendant la phase de jeûne, des ondes de nettoyage balayent l'intestin grêle et déplacent le contenu vers le gros intestin", a expliqué le Dr Rezaie, gastroentérologue au Cedars-Sinai de Los Angeles, à Well + good. La nuit, ce processus a donc lieu en continu et c'est pourquoi l'envie d'aller aux toilettes est souvent plus présente le matin. Si faire ses selles au réveil peut sembler idéal, c'est loin d'être une obligation pour le spécialiste.