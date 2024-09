Vaccin contre la variole du singe : des Français appelés à se faire injecter une dose

La Haute Autorité de santé (HAS) recommande l'administration d'une dose de rappel pour les personnes vaccinées il y a deux ans contre le mpox.

Ce lundi 2 septembre 2024, la Haute Autorité de santé (HAS) a publié un avis dans lequel elle recommande l'administration d'une dose de rappel aux personnes ayant été vaccinées contre le mpox (variole du singe), il y a deux ans. Une décision encouragée par des "incertitudes" qui "demeurent sur la durée de protection induite par le vaccin", précise l'autorité publique indépendante. Un rappel qui doit être effectué deux ans après la dernière dose reçue. Depuis l'épidémie de 2022, pas moins de 126 cas de "clade 2", un variant du mpox, ont été identifiés en France selon les données de Santé publique France.

Une dose de rappel pour les primovaccinés en 2022

"Les études disponibles montrent une diminution importante des anticorps neutralisants dans les deux années suivant une primovaccination à deux doses. Elles suggèrent également qu'une dose de rappel est associée à une persistance plus longue des anticorps qu'après une simple primovaccination. La HAS recommande donc une dose unique de rappel aux personnes primo vaccinées en 2022 avec un schéma complet", peut-on lire dans le rapport.

Autrement dit, les personnes ayant bénéficié d'une primovaccination complète, à une, deux ou trois doses, sont concernées. Celles ayant été infectées par le mpox ou ayant déjà reçu un vaccin antivariolique dans l'enfance puis une dose unique par le vaccin MVA-BN depuis 2022 ne sont pas concernées.

Une vaccination "préventive" pour les publics à haut risque ?

De plus, la HAS recommande de mettre en oeuvre une stratégie de vaccination "préventive" complémentaire pour les personnes à haut risque d'exposition au virus. Sont concernés : les "hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH) et les personnes trans rapportant des partenaires sexuels multiples", "les personnes en situation de prostitution", "les professionnels des lieux de rencontre sexuelle, quel que soit le statut de ces lieux", et "les partenaires ou les personnes partageant le même lieu de vie que les personnes mentionnées ci-dessus".

150 000 français vaccinés depuis 3 ans

Au cours du mois d'août, très rapidement, le ministre démissionnaire de la Santé, Frédéric Valletoux, a déclaré qu'il y avait "de fortes chances que des cas sporadiques" du variant "apparaissent, et sans doute prochainement" dans l'Hexagone mais les autorités ont dans la foulée écarté la possibilité d'un nouveau confinement ou d'une situation comparable à celle du covid-19. Ce ne serait pas la première fois que des cas de variole du singe seraient détectés en France, depuis 2022 plusieurs milliers de personnes ont été traitées après avoir contracté la maladie et une souche de la maladie circule toujours dans le pays. Déjà à l'époque, le vaccin antivariolique était disponible. Cette fois, et bien s'il s'agisse d'un nouveau variant, le vaccin du groupe danois Bavarian Nordic - unique laboratoire pharmaceutique à disposer d'un vaccin approuvé par les autorités sanitaires contre le mpox - devrait être tout aussi efficace.

Au cours des trois dernières années, près de 150 000 français ont déjà été vaccinés et les stocks que compte le pays devraient être largement suffisant en cas de nouvelle vague de contamination. D'autant que le laboratoire danois à l'origine du vaccin, a annoncé augmenter sa production à 10 millions de doses d'ici 2025.