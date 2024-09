Ces aliments à consommer absolument pour vivre plus longtemps, selon une nutritionniste

Au Japon, les centenaires sont des dizaines de milliers. Selon une nutritionniste, le secret de la longévité se trouve dans leurs assiettes. Voici les aliments qu'ils mangent tous.

Le Japon est aujourd'hui le pays qui compte le plus grand nombre de centenaires dans sa population. Ce dernier est même passé de 153 dans les années 1960, à plus de 92 000 ces dernières années. La loi de protection des personnes âgées, promulguée en 1963, a joué un rôle important dans l'augmentation de l'espérance de vie de la population japonaise. Mais pour Michiko Tomioka, une Japonaise émigrée aux Etats-Unis, devenue nutritionniste spécialisée dans la longévité, la raison d'un tel phénomène s'explique par le mode de vie de ces aînés et plus largement de la population nippone.

Dans un article publié par la chaîne de télé américaine CNBC, elle explique que "le secret [des Japonais] pour vivre longtemps est d'avoir une alimentation consciente et de respecter l'Ikigai, un concept japonais qui signifie trouver sa raison d'être". La spécialiste a elle-même conservé les habitudes alimentaires de son pays d'origine. Si cela peut sembler un peu tiré par les cheveux, en réalité de nombreux aliments quotidiennement consommés par les Japonais regorgent de nutriments qui favorisent le maintien en bonne santé et la longévité.

Parmi les plus connus, on retrouve le matcha. Ce thé vert contient notamment des vitamines B et C qui favorisent le bon fonctionnement du système nerveux et musculaire et contribuent à l'élasticité et à la résistance de la peau, des os, du cartilage et des ligaments. Très en vogue, et pourtant plus présents dans les rayons des supermarchés, les algues font partie intégrante des repas japonais et apportent, entre autres, de l'iode et du fer nécessaires au transport et à l'utilisation de l'oxygène par les globules rouges.

La nutritionniste préconise aussi d'intégrer du gingembre dans son alimentation, et pour cause : cette racine est connue pour ses vertus curatives. Par ailleurs, le gingembre est aujourd'hui disponible sous de nombreuses formes, ce qui facilite son incorporation dans les recettes. Le sésame et le tofu figurent aussi sur la liste de la spécialiste, car ils apportent des vitamines B et E - limitant le vieillissement cellulaire - ainsi que du magnésium, du calcium, des protéines et des fibres, et permettent de mieux contrôler le cholestérol.

Le champignon shiitake est lui aussi l'un des ingrédients de base de la gastronomie nippone. Très prisé des régimes végétariens, ce légume a des propriétés anti-inflammatoires et possède une texture souvent comparée à celle de la viande, il s'associe d'ailleurs particulièrement bien avec des modes de cuisson comme le fumage et la rôtisserie. Michiko Tomioka encourage vivement, également, la consommation de haricots, de soja et de fèves, pour les nombreux acides gras polyinsaturés qui les composent et sont excellents pour le système cardiovasculaire.