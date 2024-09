Le corps prend un gros coup de vieux à des âges précis, ces deux moments de la vie sont à surveiller

Selon une récente étude, le vieillissement n'est pas si linéaire. Deux gros coups de vieux touchent soudainement le corps à certains âges.

Vieillir peut faire peur, mais c'est une suite logique de l'évolution du corps humain. Pourtant, on a parfois la sensation de "prendre un coup de vieux" subitement. Et ce ne serait pas qu'une impression, selon une récente étude publiée dans Nature Aging. "Nous ne changeons pas simplement progressivement au fil du temps, il y a des changements vraiment spectaculaires" à certains moments de la vie, assure Michael Snyder, généticien et auteur principal de l'étude. Le vieillissement ne serait, ainsi, pas linéaire.

Les chercheurs se sont penchés sur la biologie du vieillissement et donc les changements qui se produisent. Pour ce faire, ils ont suivi un groupe de 108 adultes, âgés de 25 à 75 ans, fournissant des échantillons biologiques plusieurs fois par an pendant plusieurs années. Ils ont étudié en particulier plusieurs molécules tels l'ARN, les protéines ou encore les lipides.

C'est alors qu'ils ont distingué des changements très clairs de nombreuses molécules à deux stades bien distincts. 81% des molécules étudiées étaient en cours de changement lors de l'une de ces deux étapes, voire les deux. Ces modifications ont été observées chez les hommes comme chez les femmes.

Il existerait donc deux âges où le corps change rapidement. Le premier pic survient au milieu de la quarantaine, vers 44 ans en moyenne. Les changements observés à cet âge par les scientifiques étaient particulièrement liés au métabolisme des lipides. Cela pourrait expliquer pourquoi, vers cet âge, la digestion de la caféine et de l'alcool devient plus compliquée. Les protéines du tissu adipeux, qui stocke les réserves de l'organisme, connaissent aussi des modifications, ce qui peut déclencher une prise de poids soudaine vers cet âge. Cela montrait également des dysfonctionnements de la peau et des muscles, ce qui peut se répercuter par l'apparition de rides et un affaissement de la peau.

Le second pic apparait à la soixantaine, étant associé à des changements de métabolisme des glucides. Si les différents dysfonctionnements précédents ont été retrouvés, des changements au niveau de la régulation immunitaire et du fonctionnement rénal ont aussi été observés cette fois. Cela pourrait expliquer l'augmentation de la vulnérabilité aux infections et le risque plus élevé de maladies cardiovasculaires et même de cancer.

Pour les scientifiques, il est important d'approfondir ces recherches sur une population plus large afin de bien comprendre l'évolution du corps humain au fil du temps et de mieux appréhender certains effets indésirables du vieillissement. Michael Snyder ajoute que le "style de vie ou de comportement qui se concentre dans ces groupes d'âges" peut aussi jouer un rôle.